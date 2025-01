Cloud and Data Meetup Wrocław: Przyjdź na styczniowe spotkanie z ekspertami Terraform i AI

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję poznać praktyczne aspekty zarządzania infrastrukturą w chmurze z wykorzystaniem Terraform oraz zgłębić aktualne trendy i wyzwania związane z implementacją sztucznej inteligencji.

Program obejmuje dwie eksperckie prezentacje, które łączą teorię z praktycznymi przykładami, a także możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń z prelegentami i innymi uczestnikami podczas networkingu.

Dla kogo przeznaczone jest wydarzenie?

Spotkanie skierowane jest do profesjonalistów IT zainteresowanych:

Rozwojem w obszarze technologii chmurowych

Wdrażaniem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Infrastrukturą jako kodem (IaC)

Architekturą rozwiązań Java

Big Data i nowoczesnymi technologiami

Program wydarzenia

17:30 - 18:00: Rejestracja uczestników (I piętro)

18:00 - 18:15: Oficjalne otwarcie i powitanie

18:15 - 19:00: "Mastering Your Cloud Infrastructure with Terraform" - Madhubanti Jash

19:00 - 19:10: Przerwa

19:10 - 19:55: "How to deal with AI during the hype era?" - Bartłomiej Cerek

20:00: Networking, catering

Prelegenci

Podczas wydarzenia wystąpią uznani eksperci:

Madhubanti Jash - Java Developer i Architekt z 13-letnim doświadczeniem. Specjalistka w dziedzinie Infrastructure as Code, konteneryzacji, CI/CD oraz migracji do chmury. Podczas swojej prezentacji podzieli się praktyczną wiedzą na temat efektywnego wykorzystania Terraform w zarządzaniu infrastrukturą chmurową.

Bartłomiej Cerek - IB Tech AI Engineering Chapter Lead w UBS. Jako ekspert w projektowaniu i rozwoju platform AI, przedstawi praktyczne podejście do wykorzystania sztucznej inteligencji w obecnych czasach, z uwzględnieniem aktualnych trendów i wyzwań.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce: Hard Rock Cafe Wrocław

Data: 23 stycznia 2025 r.

Koszt: Udział bezpłatny (wymagana rejestracja)

Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/cloudanddatawroclaw/

Korzyści dla uczestników

Wiedza zdobyta podczas wydarzenia pozwoli uczestnikom na:

Optymalizację procesów wdrażania i zarządzania infrastrukturą chmurową przy użyciu Terraform

Skuteczną ocenę i implementację rozwiązań AI w projektach biznesowych

Unikanie typowych pułapek przy wdrażaniu nowych technologii

Praktyczne wykorzystanie najlepszych praktyk w zakresie Infrastructure as Code

Efektywne łączenie rozwiązań chmurowych z architekturą opartą na Javie

Ważne informacje

Rejestracja i sprawdzanie biletów odbywa się wyłącznie w godzinach 17:30 - 18:00

Po godzinie 18:00 nie ma możliwości dołączenia do wydarzenia

Uczestnicy proszeni są o stosowanie się do instrukcji organizatora i pracowników UBS

Sponsor wydarzenia: UBS

Po części merytorycznej organizatorzy zapraszają na networking przy napojach i przekąskach, co stworzy dodatkową okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych.

Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia Cloud and Data Meetup Wrocław. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wartościowym spotkaniu ekspertów branży IT.