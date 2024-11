Circular Monday: zrównoważona alternatywa dla szaleństwa Black Friday

Edukacja i zmiana podejścia do konsumpcji

Circular Monday, obchodzony corocznie w poniedziałek poprzedzający Black Friday, to inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernej konsumpcji i promowanie bardziej zrównoważonych wyborów zakupowych. Pomysł narodził się w Szwecji, a tegoroczna, ósma edycja wydarzenia odbędzie się 25 listopada 2024 roku i obejmie 40 krajów, w tym Polskę. Wydarzenie angażuje ponad 1300 firm, organizacji i ambasadorów, którzy wspólnie dążą do promowania alternatywy dla konsumpcyjnego stylu życia.

W kontrze do masowej konsumpcji Circular Monday zachęca do wybierania produktów o wysokiej trwałości, łatwych do naprawy, wykonanych z surowców wtórnych, oraz platform współdzielenia i wspierających drugi obieg. Tego dnia na całym świecie odbywają się akcje edukacyjne, wydarzenia oraz kampanie w mediach społecznościowych, których celem jest zmiana podejścia do konsumpcji.

Kampania adresowana jest do różnych grup odbiorców. Nie możemy przerzucać całej odpowiedzialności za zmianę na konsumentów. To również rola firm i ich modeli biznesowych, które muszą ewoluować, aby wspierać bardziej zrównoważone wzorce konsumpcji. Dlatego chcemy docierać zarówno do konsumentów, promując bardziej zrównoważone postawy zakupowe, jak i do firm, pokazując, że konieczna jest zmiana w modelach biznesowych i sposobie dostarczania wartości” – mówi Piotr Nejman z Fundacji Circular Poland, reprezentujący inicjatywę w Polsce.

Mając na uwadze konieczność ograniczania zużycia surowców i zmniejszenia powstawania odpadów, Circular Monday jest inicjatywą, która w praktyczny sposób promuje zrównoważone rozwiązania.

Jak wesprzeć Circular Monday?

Na stronie internetowej circularmonday.com można znaleźć bazę firm, które wspierają inicjatywę, oraz materiały promocyjne. Kampania w mediach społecznościowych prowadzona jest wokół hashtagu #circularmonday i zebrała już ponad 74 miliony reakcji. Do działania może włączyć się każdy – zarówno promując ideę Circular Monday, jak i wcielając w życie jej założenia.

Foto: Freepik