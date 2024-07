Chemia z Niemiec - 3 korzyści z zakupów przez Internet

Konsumenci cenią pochodzące zza Odry proszki, płyny i inne środki czystości m.in. za przyjemny zapach, wydajność i widoczne efekty.

Nie każdy sklep z chemią niemiecką sprzedaje oferowane produkty w równie atrakcyjnych cenach.

Sprowadzające chemię z Niemiec hurtownie zazwyczaj zapewniają najlepsze warunki, również klientom detalicznym.

Tanią chemię niemiecką znajdziesz nie tylko w sklepie stacjonarnym, ale też w sieci.

Artykuły chemiczne należą do kategorii pierwszej potrzeby. Utrzymanie czystości i higieny to podstawowa czynność. Sprowadzana hurtem chemia z Niemiec zyskała renomę w PRL-u, kiedy rodzime środki czyszczące były wyraźnie słabsze od produktów zza żelazną kurtyną – widoczna różnica wynikała przede wszystkim z technologii, dostępu do surowców oraz czynników ekonomicznych. A jak to wygląda obecnie?

Czy chemia niemiecka rzeczywiście jest lepsza? Fakty, mity i opinie

Unijne regulacje na rynku europejskim formalnie zabraniają sprzedawania produktu o tej samej nazwie, ale z różnym składem w różnych krajach - tymczasem producenci bronią się, że po prostu dostosowują swoje wyroby do oczekiwań lokalnej klienteli. Przepychanki prawne trwają… Tymczasem za porównania chętnie zabierają się media. I mają skrajnie odmienne wnioski.

Część ekspertów (np. Piotr Koluch w wypowiedzi dla Dzień Dobry TVN) twierdzi, że niemieckie proszki do prania po prostu lepiej chronią kolory i tkaniny, ale kosztem mniejszej skuteczności w usuwaniu trudnych plam. Jego zdaniem tania chemia niemiecka w pojedynku na efektywność przegrywa z konkurencją z Litwy czy Rumunii. Z kolei testy porównawcze produktów jednej marki, zlecone przez WP i money.pl, wykazały szereg różnic – artykuły chemiczne z Niemiec miały:

więcej substancji czynnych;

więcej wizualnych rozjaśniaczy białego lub wzmacniaczy kolorów;

dokładnie określony skład kompozycji zapachowych.

W internetowym sklepie z chemią niemiecką możesz liczyć na lepsze ceny

Środki czystości zza naszej zachodniej granicy są dostępne m.in. na targowiskach i w niektórych polskich sklepach osiedlowych. Rzecz w tym, iż sprzedawcy kupujący hurtowo chemię z Niemiec podczas wyjazdów, by sprzedać ją w Polsce, mają dużo wyższe ceny. Muszą jakoś zrekompensować swoje wydatki. Importerzy, którzy nawiązali współpracę z producentami i dystrybutorami, mogą zaopatrzyć się w towar dużo taniej – a potem wystawić go za niższą cenę. Porównaj oferty w Twojej okolicy np. z cenami na https://www.themonters.pl/ - sklep z chemią niemiecką online często wypada korzystniej w podobnych zestawieniach.

The Monters - Chemia i środki czystości

Adres firmy:

Mrotecka 3a, 86-014 Sicienko

Tel.:

+48 728 133 823

Strona WWW:

https://www.themonters.pl/

Foto i treść: materiał partnera