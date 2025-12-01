Boom na chińskie platformy napędza sprzedaż polskich sklepów internetowych

Raport oparty na 22,5 tysiącach zamówień pokazuje, że popularność sklepów takich jak Temu, Shein czy Aliexpress sprzyja również wzrostowi zakupów na polskich platformach Allegro i Zalando. Jak chiński e-commerce wpływa na rynek internetowy w Polsce?
W ostatnim czasie zainteresowanie chińskimi platformami e-commerce znacząco wzrosło. Temu, Shein oraz Aliexpress notują rosnące liczby zamówień, a użytkownicy tych serwisów nie rezygnują z zakupów u polskich sprzedawców. Raport „Kupione 2025” bazujący na danych z 22,5 tys. rzeczywistych zamówień dostarcza szczegółowych informacji o zachowaniach zakupowych klientów.
Najważniejszą kwestią jest fakt, że popularność chińskich sklepów internetowych jednocześnie stymuluje wzrost sprzedaży na platformach takich jak Allegro czy Zalando, jak również w polskich sklepach online. Oznacza to, że rynek e-commerce w Polsce rozwija się synergicznie, a zwiększona aktywność w jednym kanale nie wyklucza sukcesu w drugim.
Przyczyną są różnorodne potrzeby konsumentów – chińskie platformy oferują atrakcyjne ceny i szeroki asortyment, podczas gdy polskie sklepy zapewniają wygodę dostawy i wsparcie lokalnego rynku. Dzięki temu klienci korzystają z obu rodzajów serwisów, dostosowując wybory do swoich priorytetów.
Dane wskazują, że boom na Temu, Shein i Aliexpress nie osłabia pozycji polskich sprzedawców, a wręcz przeciwnie – napędza ich wyniki sprzedaży. Wzrost zainteresowania szerokim wachlarzem produktów online tworzy korzystne warunki dla całej branży.
Tak duża próbka zamówień pozwala na rzetelną ocenę trendów zakupowych oraz wskazanie, które kanały sprzedaży zyskują na popularności. To narzędzie przydatne dla sprzedawców oraz analityków e-commerce, którzy chcą optymalizować swoje działania na rynku.
Celem raportu jest nie tylko przedstawienie aktualnych trendów, lecz przede wszystkim popularyzacja wiedzy o decyzjach zakupowych Polek i Polaków. Chcemy zachęcić zarówno branżę e-commerce, jak i samych konsumentów do refleksji nad tym, w jaki sposób kupujemy i jak zmieniają się nasze codzienne nawyki. Z punktu widzenia biznesu to wartościowe źródło wiedzy o realnych zachowaniach klientów i ich oczekiwaniach wobec sklepów online, metod dostawy i płatności czy jakości obsługi. Z perspektywy konsumentów raport staje się narzędziem, które może pomóc lepiej zrozumieć własne decyzje zakupowe, a w konsekwencji zadbać o większą świadomość finansową i mądrzejsze zarządzanie domowym budżetem – mówi Ewa Kraińska, właścicielka When U Buy.
Podsumowując: Raport dostarcza aktualnych i wiarygodnych danych potwierdzających, że rynek e-commerce w Polsce rozwija się wielokanałowo. Popularność chińskich platform współistnieje z dobrą kondycją i rozwojem polskich sprzedawców online.
