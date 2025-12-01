Boom na chińskie platformy napędza sprzedaż polskich sklepów internetowych

W skrócie:

Analiza 22,5 tys. zamówień potwierdza wzrost zakupów zarówno na chińskich, jak i polskich platformach.

Klienci chińskich sklepów częściej robią zakupy również na Allegro, Zalando oraz w rodzimych sklepach internetowych.

Boom na chińskie platformy nie osłabia, lecz napędza wyniki polskich sprzedawców online.

W ostatnim czasie zainteresowanie chińskimi platformami e-commerce znacząco wzrosło. Temu, Shein oraz Aliexpress notują rosnące liczby zamówień, a użytkownicy tych serwisów nie rezygnują z zakupów u polskich sprzedawców. Raport „Kupione 2025” bazujący na danych z 22,5 tys. rzeczywistych zamówień dostarcza szczegółowych informacji o zachowaniach zakupowych klientów.

Najważniejszą kwestią jest fakt, że popularność chińskich sklepów internetowych jednocześnie stymuluje wzrost sprzedaży na platformach takich jak Allegro czy Zalando, jak również w polskich sklepach online. Oznacza to, że rynek e-commerce w Polsce rozwija się synergicznie, a zwiększona aktywność w jednym kanale nie wyklucza sukcesu w drugim.

Dlaczego klienci kupują zarówno na chińskich, jak i polskich platformach?

Przyczyną są różnorodne potrzeby konsumentów – chińskie platformy oferują atrakcyjne ceny i szeroki asortyment, podczas gdy polskie sklepy zapewniają wygodę dostawy i wsparcie lokalnego rynku. Dzięki temu klienci korzystają z obu rodzajów serwisów, dostosowując wybory do swoich priorytetów.

Jak raport przedstawia wpływ chińskich platform na polski rynek e-commerce?

Dane wskazują, że boom na Temu, Shein i Aliexpress nie osłabia pozycji polskich sprzedawców, a wręcz przeciwnie – napędza ich wyniki sprzedaży. Wzrost zainteresowania szerokim wachlarzem produktów online tworzy korzystne warunki dla całej branży.

Jakie korzyści płyną z analizy 22,5 tysiąca zamówień?

Tak duża próbka zamówień pozwala na rzetelną ocenę trendów zakupowych oraz wskazanie, które kanały sprzedaży zyskują na popularności. To narzędzie przydatne dla sprzedawców oraz analityków e-commerce, którzy chcą optymalizować swoje działania na rynku.

Celem raportu jest nie tylko przedstawienie aktualnych trendów, lecz przede wszystkim popularyzacja wiedzy o decyzjach zakupowych Polek i Polaków. Chcemy zachęcić zarówno branżę e-commerce, jak i samych konsumentów do refleksji nad tym, w jaki sposób kupujemy i jak zmieniają się nasze codzienne nawyki. Z punktu widzenia biznesu to wartościowe źródło wiedzy o realnych zachowaniach klientów i ich oczekiwaniach wobec sklepów online, metod dostawy i płatności czy jakości obsługi. Z perspektywy konsumentów raport staje się narzędziem, które może pomóc lepiej zrozumieć własne decyzje zakupowe, a w konsekwencji zadbać o większą świadomość finansową i mądrzejsze zarządzanie domowym budżetem – mówi Ewa Kraińska, właścicielka When U Buy.

Kluczowe dane:

Analizowana liczba zamówień: 22 500

Platformy chińskie objęte badaniem: Temu, Shein, Aliexpress

Polskie i międzynarodowe platformy uwzględnione: Allegro, Zalando, polskie sklepy internetowe

Wpływ analizowanych sklepów na wzrost sprzedaży: pozytywny i synergiczny

Podsumowując: Raport dostarcza aktualnych i wiarygodnych danych potwierdzających, że rynek e-commerce w Polsce rozwija się wielokanałowo. Popularność chińskich platform współistnieje z dobrą kondycją i rozwojem polskich sprzedawców online.

