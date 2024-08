Blamaż cyberprzestępcy! Przypadkowo ujawnił własną tożsamość podczas pracy przy złośliwym oprogramowaniu

Podczas rutynowego debugowania swojego najnowszego złośliwego oprogramowania „Styx Stealer”, cyberprzestępca – deweloper (ukrywający się pod pseudonimem „Sty1x”), niechcący ujawnił ogromne ilości danych ze swojego komputera. Ten niefortunny błąd umożliwił ekspertom Check Point Research na odkrycie tożsamości samego hakera, jego klientów oraz współpracowników, w tym innych cyberprzestępców, takich jak „Fucosreal”, odpowiedzialnego za globalną kampanię wykorzystującą trojana zdalnego dostępu Agent Tesla.

„Styx Stealer”, rozwinięty z nie mniej groźnego „Phemedrone Stealer”, to zaawansowane złośliwe oprogramowanie zdolne do kradzieży danych z przeglądarek, sesji komunikatorów, a nawet kryptowalut. Haker sprzedał licencje na swoje dzieło za setki dolarów, ale teraz, za sprawą błędu, to on stał się ofiarą.

Odkrycie to podkreśla jak ważne jest zachowanie ostrożności i uwagi w cyberprzestrzeni. Nawet drobne błędy mogą prowadzić do poważnych wycieków – niezależnie od strony, po której się znajdujemy.

Przedstawiciele Check Pointa zapewnili, że dzięki badaniu złośliwe kampanie związane ze Styx Stealer zostały zneutralizowane, zanim mogły wyrządzić szkody użytkownikom. Jednocześnie był to tylko jeden z wielu wariantów złośliwego oprogramowania krążącego po sieci, w związku z czym eksperci zachęcają do zachowania ostrożności, sugerując podejmowanie konkretnych kroków prowadzących do ograniczenia ryzyka infekcji sieci firmowych.

Wskazane przez Check Pointa rekomendacje to: