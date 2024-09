Bitcoin przekracza 62 tys. dolarów po decyzji Fed o cięciu stóp

Notowania bitcoina przekroczyły dziś do południa poziom 62 tys. dolarów, rosnąc po wczorajszej decyzji amerykańskiego banku centralnego FED o ponad 4%. W skali tygodnia, kiedy rynek grał już na obniżki stół procentowych, wzrosty te wyniosły do tej pory ponad 7%. Z kolei ethereum, czyli druga największa z kryptowalut, urosła od wczoraj o ponad 5%. Zdaniem ekspertów z Binance cięcia stóp procentowych przez FED mogą stanowić silny impuls do odbicia na całym rynku kryptowalut.