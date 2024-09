Binance przeznaczy do 1,5 miliona USD w BNB dla powodzian, którzy są użytkownikami platformy

Identyfikacja użytkowników będzie opierać się na podstawie adresu zamieszkania wypełnionego do 18 września 2024 roku. Każdy użytkownik mieszkający na obszarze dotkniętym powodzią w Polsce, Rumunii i Czech, otrzyma po 50 USD w BNB (Binance Coin) bezpośrednio na swoje konto Binance.

„Zdajemy sobie sprawę, że wielu użytkowników w dotkniętych obszarach mogło jeszcze nie przejść procedury POA (Proof of Address). Dlatego też każdemu istniejącemu użytkownikowi, który ukończy POA po 18 września 2024 roku i przed 11 października 2024 roku, dodatkowo przekażemy 25 USD w BNB bezpośrednio na jego konto Binance. Środki powinny trafić do użytkowników do 11 października 2024 roku” – zapowiedziała firma.

Skutki powodzi w Polsce, Czechach i Rumunii były niszczycielskie, zabierając domy, mienie i niestety także życia. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia osobom dotkniętym. Mamy nadzieję, że nasi użytkownicy, którzy otrzymują te darowizny, będą mogli wykorzystać je czy to na potrzeby własne lub swoich bliskich, czy też dla lokalnych społeczności, gdzie są najbardziej potrzebne - powiedział Łukasz Pierwienis, General Manager Binance Poland.

Binance Charity to organizacja filantropijna, która wykorzystuje technologię blockchain, aby zapewnić przejrzystą, wydajną i terminową pomoc w czasach kryzysu. Wykorzystując moc kryptowalut i rozwiązań Web3, Binance Charity ma na celu zniwelowanie luki między osobami w potrzebie a zasobami niezbędnymi do odbudowy życia i społeczności. Założycielem tej organizacji jest Binance, wiodący na świecie ekosystem blockchain, który stoi za największą na świecie giełdą kryptowalut pod względem wolumentu obrotu oraz liczby użytkowników.