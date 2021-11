BIK uruchamia Program Piaskownicy Technologicznej BIK HUB

Uczestnictwo w piaskownicy stwarza szansę praktycznej weryfikacji prototypowych rozwiązań oraz uzyskanie profesjonalnej oceny potencjału biznesowego pomysłu przed wprowadzeniem na rynek. Program realizowany jest w zgodzie z misją społecznej odpowiedzialności biznesu, upowszechnia wiedzę o nowych technologiach oraz aktywnie wspiera przedsiębiorczość.

- Program BIK HUB, którego głównym elementem jest piaskownica technologiczna, to przestrzeń badawcza, służąca profesjonalnej weryfikacji rzeczywistych potrzeb i reakcji rynku na projektowane rozwiązanie informatyczne. Pierwszą inicjatywą w ramach Programu BIK HUB jest pilotaż BIK Open API, platformy integrującej dane z wielu źródeł. To prosty dostęp do szerokiego wachlarza informacji w oparciu o geolokalizację. To także dostęp do zintegrowanych danych różnych podmiotów, działających w obszarze nieruchomości, finansów, ubezpieczeń, badań konsumenckich, digital marketingu i data science. Informacje te mogą posłużyć zarówno do budowy lub zwiększenia dokładności analiz, czy tworzenia segmentacji, ale również do oszacowania potencjału wybranej lokalizacji, biorąc pod uwagę wiele wymiarów opisanych danymi integrowanymi przez BIK - wyjaśnia dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej.

- Wartością dodaną uczestnictwa w naszej piaskownicy jest również ocena potencjału biznesowego zgłaszanych pomysłów, a także konsultacje specjalistów na każdym etapie testów - podkreśla prezes BIK.

BIK dostrzega nowy potencjał rozwoju usług

BIK od ponad 20 lat zarządza unikalnym zbiorem danych oraz jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat BIK wprowadził wiele rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i efektywność procesów kredytowych oraz dających wygodny dostęp do usług przez siebie świadczonych przy wykorzystaniu nowych technologii. Przykładem są sektorowe platformy, służące m.in. wykrywaniu fraudów w czasie rzeczywistym, ograniczeniu strat finansowych w sektorze finansowym z tytułu transakcji oszukańczych i nieautoryzowanych. Systemowe rozwiązania BIK przynoszą wymierne korzyści biznesowe - wspierają procesy ograniczenia ryzyka w instytucjach finansowych, a bezpieczny dostęp i aktywność w czasie rzeczywistym zapewniają dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań np. w ramach Platformy Antyfraudowej czy Platformy Blockchain BIK, analiz scoringowych z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji (IA), czy uczenia maszynowego (ML).

Uruchamiając piaskownicę technologiczną wraz z pilotażem platformy integracji danych BIK Open API, BIK poszerza grupę odbiorców usług o kolejne sektory gospodarki. To ważny krok w kierunku tworzenia nowej wartości biznesowej, dzięki wykorzystaniu potencjału najnowszych technologii i wiedzy eksperckiej w budowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Korzyści z udziału w piaskownicy technologicznej BIK

Program BIK HUB to naturalne miejsce dla przedsiębiorców, będących zarówno w początkowej fazie swojego rozwoju, jak i tych, którzy chcą budować nowatorskie rozwiązania na doświadczeniach z dotychczasowej działalności. Udział w Programie jest bezpłatny, co oznacza efektywne obniżenie kosztów wejścia na rynek nowych podmiotów i oferowanych przez nie rozwiązań. Co więcej, uczestnictwo w Programie to perspektywa zainteresowania wypracowanym rozwiązaniem instytucji, z którymi współpracuje BIK, co może okazać się szybką ścieżką monetyzacji najbardziej obiecujących projektów i zgłaszanych pomysłów.

Każda firma, zainteresowana uczestnictwem w BIK HUB, już może się zgłaszać, aby rozwinąć i przetestować swoje pomysły, wystarczy uzupełnić formularz aplikacyjny na stronie bikhub.pl

BIK Open API – nowatorski koncept integrujący różne źródła danych

Platforma BIK Open API umożliwia łatwy dostęp jej użytkownikom do pozyskania szeregu danych i usług z jednego miejsca. Umożliwi np. weryfikację firm, ujętych w bazach publicznych takich jak KRS, REGON, CEiDG oraz w bazie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Platforma również ułatwi dostęp do informacji o cechach wybranych lokalizacji, np. o typie zabudowy, średnich cenach nieruchomości czy najmu, o specyfice i preferencjach zakupowych mieszkańców, a także o statystykach dotyczących przestępczości i wypadków drogowych itd.

Dane historyczne na temat preferencji zakupowych, zachowań konsumenckich, czy deklaracji związanych z ich przyszłymi decyzjami zakupowymi, pozwolą z dużą dokładnością tworzyć scenariusze aktywności sprzedażowych, aktywności marketingowych, wykorzystujących ścieżki „customer journey” dla określonych obszarów, lokalizacji i grup klientów.

Dostęp do Platformy BIK Open API pozwoli na wyszukiwanie tzw. POI, czyli Points of Interest i pomoże w ustalaniu ich odległości od określonego punktu adresowego. Ponadto, w ramach BIK Open API dostępne będą usługi opcjonalnie wzbogacone o statystyki kredytowe w ujęciu geograficznym, oparte o wybrane dane z bazy BIK, na podstawie wskazanego adresu lub współrzędnych, produktów kredytowych czy określonych usług wykorzystujących, tzw. scoring lokalizacji „geo-score”.

Dostęp do wielu danych źródłowych w jednym miejscu - na etapie pilotażowego wdrożenia BIK Open API - jest możliwe dzięki współpracy m.in. z firmami: AMRON, Cenatorium, DataWise, GfK, Selectivv i będzie obejmował dane dla wybranego dużego miasta.

Partnerzy Strategiczni Programu BIK HUB

Inicjatywę tworzenia nowych i innowacyjnych modeli usług, kierowanych do przedsiębiorców z sektora finansów oraz z nowych segmentów rynku – startupów czy fintechów, popierają i współtworzą strategiczni partnerzy Programu BIK HUB. Są nimi Microsoft, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Fintech Poland.

- Dzięki naszym Partnerom strategicznym Programu BIK HUB wzmacniamy technologiczną wartość oraz merytoryczny charakter przedsięwzięcia BIK. Tym, co nas łączy jest misja społecznej odpowiedzialności biznesu, polegająca na tworzeniu szans rozwoju dla pomysłowych, zdolnych startupów czy fintechów – idea wspierania przedsiębiorców z różnych dziedzin gospodarki. W ramach platformy dostępowej BIK Open API, wspólnie możemy kreować nowe standardy wykorzystania i integracji danych. Merytoryczna wiedza i doświadczenie zarówno ekspertów BIK, jak i naszych Partnerów, będą służyć upowszechnianiu wiedzy o technologiach i edukacji w ramach planowanych w Programie BIK HUB spotkań, warsztatów innowacyjnych oraz wydarzeń, takich jak webinary, hackathony czy case studies – dodaje prezes BIK.