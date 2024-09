Bezpieczny workation: jak chronić sprzęt i dane podczas pracy poza biurem

Wrzesień, z jego łagodnym klimatem i mniejszą liczbą turystów, jest idealnym miesiącem na coraz popularniejsze workation[1].

W Polsce korzystanie z formy łączenia pracy z wypoczynkiem zadeklarował co piąty pracujący zdalnie.

Jednocześnie, aż 40 proc. pracodawców w naszym kraju zauważyło wzrost zainteresowania pracowników możliwością workation.

25 proc. firm rozważa wprowadzenie tej opcji w swojej organizacji[2], ponieważ ten benefit może przynieść wiele korzyści, takich jak wzrost motywacji i zaangażowania, a także zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Bezpieczny sprzęt – klucz do spokojnego workation

Badania przeprowadzone przez firmę Kensington w 2022 roku wykazały, że rocznie kradzież laptopów dotyka prawie 10% użytkowników na świecie.

Aż 15 proc. kradzieży zdarza się na lotniskach, 25 proc w samochodach lub innych pojazdach, a 12 proc. w restauracjach.[3]

Dlatego zabezpieczenie sprzętu IT przed kradzieżą to kluczowa kwestia dla firm i użytkowników indywidualnych – szczególnie w przypadku służbowych podroży. Oto kilka cennych rad:

Zdalne śledzenie i zarządzanie urządzeniem

Zainstaluj aplikacje, które pozwalają monitorować lokalizację sprzętu w czasie rzeczywistym. Dzięki nim łatwiej będzie odzyskać zgubione urządzenie.

Natomiast jeśli jest to sprzęt firmowy, to warto upewnić się, że jest on wpięty pod system MDM (MDM – Mobile Device Management), dzięki któremu można centralnie zarządzać całą flotą urządzeń. Dzięki temu rozwiązaniu, firma ma możliwość nie tylko zdalnego monitorowania i lokalizowania urządzeń, ale również szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe poprzez zdalne blokowanie dostępu do nich, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz efektywność zarządzania infrastrukturą IT.

Kabel zabezpieczający

Proste, ale skuteczne rozwiązanie: przypnij laptop do stabilnego obiektu, jak stół, za pomocą kabla zabezpieczającego, aby utrudnić kradzież.

Plecaki antykradzieżowe

Wybierz plecak z ukrytymi zamkami i dodatkowymi zabezpieczeniami, które utrudnią złodziejowi dostęp do zawartości

Dane kontaktowe

Warto umieścić na urządzeniu numer telefonu czy e-mail. W przypadku zgubienia sprzętu, uczciwy znalazca będzie mógł łatwo skontaktować się z właścicielem.

Ubezpieczenie sprzętu

Dzięki niemu możliwe jest zminimalizowanie potencjalnych strat finansowych i zapewnienie ciągłości działania biznesu.

Ochrona danych – jak zabezpieczyć informacje przed cyberzagrożeniami?

Jednak nie tylko sprzęt wymaga ochrony, ale również wrażliwe dane, które są w nim przechowywane. Oto kilka kroków, które warto podjąć:

Aktualizacja systemów operacyjnych i oprogramowania – regularnie aktualizuj systemy, aby eliminować luki bezpieczeństwa, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców, szczególnie gdy podczas workation korzystamy z publicznych sieci Wi-Fi, zabezpieczenia są szczególnie istotne.

Oprogramowanie antywirusowe i antymalware – zainstaluj i aktualizuj programy antywirusowe, aby chronić urządzenia przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem.

Silne hasła i dwuetapowa weryfikacja – korzystaj z mocnych haseł i włącz dwuetapową weryfikację, aby zabezpieczyć konta przed nieautoryzowanym dostępem.

Zdalne usuwanie danych – włącz funkcję zdalnego usuwania danych, która pozwala szybko wymazać informacje w przypadku kradzieży.

Regularne tworzenie kopii zapasowych – zapisuj dane w chmurze, aby mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca na świecie.

Przygotuj się na workation!

Przed dłuższym wyjazdem warto odpowiednio przygotować swoje urządzenia mobilne, takie jak telefon czy laptop, korzystając z usług specjalistycznego serwisu, gdzie sprzęt zostanie dokładnie sprawdzony czy odświeżony. Takie działania mogą znacząco zwiększyć wydajność i niezawodność urządzeń, co jest kluczowe podczas pracy w podróży.

W erze pracy zdalnej i mobilności bezpieczeństwo sprzętu i danych to kluczowa kwestia. Warto pamiętać, że istnieją firmy oferujące kompleksowe rozwiązania, które mogą znacząco ułatwić zarządzanie firmowym sprzętem IT. Od wynajmu, przez serwis, aż po centralne zarządzanie urządzeniami za pomocą systemów MDM – takie usługi minimalizują ryzyko problemów technicznych i zapewniają pełne wsparcie dla użytkowników końcowych. Dzięki nim pracownicy mogą skupić się na swoich zadaniach, mając pewność, że ich sprzęt jest w pełni zabezpieczony i gotowy do działania

Renata Filipek-Baryłowska, B2B & Business Lines Director z bolttech Poland

[1] Analiza popularności workation, OWL LABS, 2023

[2] Workation w Polsce - Grant Thornton, 2021

[3] Kensington Survey Data,2022

Foto: Freepik