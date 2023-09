Bez programowania i zespołu IT. Z no-code aplikacje powstają prościej i szybciej

Firmom, które do własnej działalności potrzebują indywidualnie opracowywanych aplikacji, stawienie czoła temu wyzwaniu ułatwia metodologia no-code. Umożliwia ich tworzenie za pomocą wizualnych narzędzi typu „przeciągnij i upuść”, bez konieczności programowania. Dzięki temu o wiele prostsze i szybsze jest stworzenie pierwszej, możliwej do produkcyjnego użycia aplikacji (Minimum Viable Product, MVP), bazując wyłącznie na własnych środkach i zasobach ludzkich, a często wręcz bez konieczności szczególnego angażowania zespołu IT.