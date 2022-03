Bank Pocztowy zawiesza międzynarodowe przekazy pieniężne poprzez MoneyGram do Rosji

W placówkach Banku Pocztowego oraz placówkach pocztowych nie ma już możliwości nadawania przekazów pieniężnych do Rosji. Nadal można wykonywać przekazy międzynarodowe MoneyGram do ponad 200 krajów na całym świecie, w tym do Ukrainy. To największa taka sieć umożliwiająca przekazy MoneyGram w Polsce.

- Bank Pocztowy, podobnie jak większość odpowiedzialnych instytucji na świecie, podejmując dziś decyzje biznesowe dokłada starań, by stanowczo wyrazić swój sprzeciw wobec ataku Rosji na Ukrainę. Decyzja o zawieszeniu przekazów do Rosji wpisuje się w działania wspierające Ukrainę oraz sankcjonujące dokonaną przez Rosję, brutalną agresję na ten kraj – mówi Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

- Polska i Polacy starają się wspierać naszych sąsiadów i przyjaciół z Ukrainy wszelkimi możliwymi sposobami. Blokada przekazów pieniężnych to jeden z takich mechanizmów. Można oczywiście przekazywać pieniądze poprzez MoneyGram w naszej sieci do Ukrainy. Te środki tam są bardzo potrzebne - komentuje Marcin Ledworowski, Członek Zarządu Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy współpracuje z MoneyGram od 2008 roku. Co roku poprzez sieć Banku i placówki Poczty Polskiej realizowanych jest około 500 tysięcy przekazów.