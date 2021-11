Autodoładowanie konta w Orange – jak to działa?

Dzięki usłudze Autodoładowania telefon naładuje się sam! Nie musisz o tym pamiętać i nie zaskoczy cię zerowe saldo w momencie, kiedy akurat musisz pilnie zadzwonić. Autodoładowanie to bezpłatna usługa, dzięki której konto doładuje się za każdym razem, gdy stan środków spadnie poniżej ustalonego przez użytkownika poziomu. Włączenie usługi jest bardzo proste.

Jak włączyć usługę?

Aby aktywować usługę, należy wejść na stronę: https://doladowania.orange.pl, zalogować się i wybrać opcję Autodoładowania. Następnym krokiem jest ustalenie parametrów usługi. Trzeba podać swój numer telefonu, wybrać kwotę doładowania oraz podać stan konta, poniżej którego zostaną pobrane środki na doładowanie telefonu. Użytkownik sam ustala kwotę i określa chwilę, gdy Autodoładowanie ma mieć miejsce. Ostatni krok to dodanie i zapisanie karty płatniczej, z której będą pobierane środki. Dane karty można w każdej chwili zmienić.

Autodoładowanie a doładowanie cykliczne

Warto podkreślić, że Autodoładowanie w Orange nie jest usługą cyklicznego doładowania konta. Jest doładowywane tylko wtedy, gdy ilość środków spadnie poniżej ustalonego poziomu, co nie jest tożsame z doładowaniem cyklicznym. Użytkownik nie musi martwić się tym, że uzbiera za dużo środków na koncie, których później nie wykorzysta.

Dlaczego warto aktywować usługę autodoładowania?

Usługa ta to przede wszystkim wygoda. Działa przez cały czas, a więc doładuje telefon zawsze, gdy saldo konta spadnie poniżej określonego poziomu. Oczywiście w każdej chwili użytkownik może zmienić warunki Autodoładowania albo je anulować. Można to uczynić po zalogowaniu w sekcji „Moja książka odbiorców”. Również samą kartę płatniczą można usunąć lub zmienić jej dane – w sekcji „Moje dane”. A co najważniejsze, usługa Autodoładowania jest całkowicie darmowa – z karty płatniczej ściągana jest wyłącznie kwota wybranego doładowania.

Więcej na temat usługi Autodoładowania Orange przeczytasz na stronie operatora: https://doladowania.orange.pl/auto-doladowanie.