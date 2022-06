Atos i OVHcloud nawiązują współpracę, aby przyspieszyć rozwój obliczeń kwantowych

Obie firmy Atos i OVHcloud łączy wizja spójnego ekosystemu gotowego na technologię obliczeń kwantowych. Dzięki współpracy podmioty publiczne i prywatne, współtworzące rozwijający się ekosystem, skorzystają z kwantowego środowiska programistycznego niezależnie od miejsca, co pomoże rozwijać i eksplorować moduły oprogramowania dostępne w modelu usługi jeszcze przed premierą komputerów kwantowych.

– Ogłaszając współpracę z Atos, OVHcloud potwierdza swój cel, aby adresować i udostępniać najbardziej zaawansowane technologie jak największej liczbie użytkowników. Kwantowa rewolucja i pierwsze wdrożenia tej technologii nie będą jednak możliwe bez chmury, ponieważ jej potencjał i swoboda korzystania w wyjątkowy sposób pozwalają łączyć ze sobą społeczności ekspertów – podkreśla Thierry Souche, CTO OVHcloud.

Poprzez emulację środowiska kwantowego usługa odtwarza rozmaite metody obliczeń kwantowych. Wykorzystując moc serwera Atos SMP BullSequana X800, Atos QLM osiąga niezrównany potencjał symulacyjny, obejmujący trzy różne tryby programowania kwantowego (model bramki, model wyżarzania i model analogowy). Po wdrożeniu w OVHcloud użytkownicy będą mogli emulować obwody do 38 kubitów z podwójną precyzją i rozwiązywać problemy z wyżarzaniem kwantowym do ponad 5000 kubitów.

Skalowalny i interoperacyjny system Atos Quantum Learning Machine (QLM) umożliwia tworzenie niezależnych od wykorzystywanej platformy kwantowych stosów oprogramowania w trybie wyżarzania i analogowym dzięki opatentowanej technologii kompilacji kwantowej. Unikatowa technologia toruje drogę pierwszym aplikacjom zoptymalizowanym pod kątem procesorów pierwszej generacji, określanych skrótem NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum).

Z technologią Atos, jako punktem wyjścia do przyszłych projektów, OVHcloud udostępni rozwiązania z dziedziny kwantowych obliczeń za pośrednictwem Jupyter Notebook, umożliwiając programistom łatwy dostęp. Zaprojektowany zgodnie z wolnymi i otwartymi standardami Notebook będzie oferował zmienny poziom wydajności w zależności od infrastruktury opartej o know-how zespołów OVHcloud odpowiedzialnych za sztuczną inteligencję.

Działając na rzecz europejskiego ekosystemu cyfrowego firmy Atos i OVHcloud angażują się w popularyzację nowego modelu programowania z myślą o wzmacnianiu europejskiej suwerenności technologicznej oraz wspieraniu wschodzących liderów.

– Nawiązana współpraca to kamień milowy, jeśli chodzi o przygotowania do kwantowej rewolucji. Dzięki OVHcloud możemy szerzej udostępniać nasze technologie kwantowej symulacji, aby lepiej przygotować się na nadchodzące jutro. Jesteśmy przekonani, że przyszłość rozwiązań obliczeniowych o wysokiej wydajności leży w hybrydyzacji naszych technologii, między tradycyjnym przetwarzaniem, a integracją koprocesorów, akceleratorów, technologii kwantowych i chmurowych. Już teraz jesteśmy pionierem w dziedzinie technologii kwantowej dzięki wprowadzeniu w 2017 r. systemu QLM, który był pierwszym takim emulatorem na rynku, a strategiczna współpraca z OVHcloud jest dla nas kolejnym krokiem w realizacji naszej kwantowej strategii – powiedział Emmanuel Le Roux, SVP, Director of HPC, AI and Quantum, Atos.