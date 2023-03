Aranżacja łazienki - trendy 2023, które warto wykorzystać

Drzwi łazienkowe – jakie powinny być?

Niezwykle istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, wybierając drzwi do łazienki, jest wentylacja. Łazienka to miejsce w domu, które jest, o wiele bardziej od innych, narażone na wilgoć. Para wodna, która tworzy się podczas brania kąpieli lub prysznica, musi mieć swoje ujście. W przeciwnym razie – zacznie się skraplać, tworząc przy tym idealne warunki do rozwoju groźnych dla zdrowia grzybów i pleśni.

W jaki sposób można zapewnić wentylację w drzwiach łazienkowych? Za pomocą:

kratki wentylacyjnej (najczęściej jest umieszczana w dolnej części drzwi),

(najczęściej jest umieszczana w dolnej części drzwi), podcięcia wentylacyjnego (podcięcie w dolnej części skrzydła drzwiowego może mieć różne kształty),

(podcięcie w dolnej części skrzydła drzwiowego może mieć różne kształty), tulei wentylacyjnych (to okrągłe otwory, które podobnie jak kratka, są umieszczane w dolnej części drzwi),

(to okrągłe otwory, które podobnie jak kratka, są umieszczane w dolnej części drzwi), szczeliny wentylacyjnej (to wycięcia w konstrukcji drzwi, widoczne w postaci niewielkiej szczeliny).

Więcej informacji na temat wentylacji drzwi łazienkowych, można znaleźć tutaj: https://www.porta.com.pl/otworzsiena/drzwi/wentylacja-drzwi-lazienkowych.

Aranżacja łazienki – z ościeżnicą stalową

Ze względu na panującą w łazience sporą wilgotność i dość częste zmiany temperatury, najlepszy wybór do tego pomieszczenia stanowią ościeżnice stalowe. To o wiele lepsza opcja niż tradycyjne ościeżnice okleinowane. Ościeżnice stalowe bardzo dobrze poradzą sobie w niełatwych, łazienkowych warunkach, mają też podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Wykorzystanie ościeżnicy stalowej w aranżacji łazienki to nie tylko praktyczne, ale też stylowe rozwiązanie. Ościeżnice stalowe idealnie wpasują się w nowoczesne wnętrza. Dzięki temu, że swoim wyglądem przypominają ościeżnice okleinowane, będą tak samo dobrze wyglądać w połączeniu np. z białym drzwiami, jak i modelami w kolorze drewna.

Urządzanie łazienki – trendy 2023: na te modele drzwi warto postawić

W aranżacji łazienki, jeden z kluczowych elementów stanowią drzwi. Duży wybór drzwi wewnętrznych, można znaleźć tutaj: https://www.porta.com.pl/produkty/drzwi-wewnetrzne.

Które modele drzwi łazienkowych będą często pojawiać się w trendach 2023?

PORTA GLASS

PORTA GLASS to szklane drzwi, które będą dobrze wyglądać w łazience w stylu loftowym, nowoczesnym lub vintage. Szklane drzwi są wytrzymałe i odporne na wilgoć, przez co bez problemu podołają niełatwym warunkom, jakie czekają na nie w łazience. Do tego typu pomieszczenia najlepiej wybrać model z taflą dymioną, by zapewnić mieszkańcom odpowiedni poziom prywatności.

PORTA GLASS

PORTA DESIRE

Drzwi z kolekcji PORTA DESIRE to klasyczne modele, pokryte wysokiej jakości lakierem UV Premium Plus. Właśnie dzięki temu pokryciu, drzwi są odporne na zabrudzenia, uderzenia i zarysowania, przez co dobrze sprawdzą się w łazience. Ze względu na swój klasyczny design, będą idealnie wpisywać się w minimalistyczne aranżacje łazienki.

PORTA DESIRE

PORTA DECOR

PORTA DECOR to drzwi dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej oklein, dzięki czemu można łatwo dopasować je kolorystycznie do aranżacji łazienki. Są dostępne w wersji pełnej lub z różnymi wariantami przeszklenia. Te drzwi łazienkowe będą pasować do wnętrz w stylu skandynawskim lub klasycznym.

Wybierając drzwi do łazienki, warto zwrócić uwagę na detale, a więc np. kolor klamki. Bezpieczną i stylową opcją jest dobieranie koloru klamki pod kolor ościeżnicy. Takie połączenie będzie prezentować się elegancko i modnie.

PORTA DECOR

Foto: Porta