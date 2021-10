Aparat lingwalny - komfortowy i dyskretny sposób leczenia wad zgryzu

Aparat lingwalny czy „zwykły” – czym różnią się między sobą?

Jak można przeczytać na stronie www.orto.info.pl, nazwa tej grupy aparatów pochodzi z łaciny i odnosi się do usytuowania aparatu w jamie ustnej – mocowany jest on od strony języka. W rezultacie aparat ortodontyczny nie jest widoczny dla osób postronnych – o korzystaniu z niego przez pacjenta wie tylko ortodonta Kraków, który prowadzi leczenie. Jest to główna różnica w stosunku do „zwykłego”, czyli metalowego, aparatu ortodontycznego.

Jakie inne istotne różnice występują między starszym aparatem metalowym a nowoczesnym lingwalnym? To przede wszystkim:

możliwość skorzystania z niego przez każdego pacjenta, bez względu na wiek,

zminimalizowanie ryzyka wystąpienia odwapnienia zębów lub próchnicy,

większy komfort w trakcie leczenia – pacjent nie traci pewności siebie, bo aparat nie jest widoczny,

możliwość podejrzenia wyniku leczenia jeszcze przed jego rozpoczęciem,

krótszy czas leczenia, gdyż aparat ortodontyczny jest spersonalizowany – wykonuje się go indywidualnie dla każdego pacjenta.

Z uwagi na zalety, jakie mają aparaty lingwalne, są one coraz popularniejsze. Gabinety ortodontyczne Kraków mają je w ofercie już od dłuższego czasu. Jeżeli pacjent decyduje się na aparat lingwalny, to gabinet ortodontyczny Kraków może mu zaproponować np. aparat lingwalny Incognito lub Win. Różnią się one m.in. materiałem użytym do ich wykonania.

Aparat lingwalny – jak często konieczne są wizyty kontrolne?

Leczenie ortodontyczne wymaga od pacjentów współpracy z ortodontą. Aby uzyskać założone rezultaty, pacjent musi systematycznie zgłaszać się na wizyty kontrolne. Mimo że nie można ich całkowicie wyeliminować z procesu leczenia, to mogą one odbywać się nawet co 6-8 tygodni. Jest to możliwe właśnie w przypadku aparatów lingwalnych. Powody, dla których tej grupie pacjentów wyznacza się dłuższe przerwy między wizytami, to:

brak ruchomych elementów aparatu, które należy regularnie wymieniać, np. ligatur,

lepsze dopasowanie zamków do uzębienia.

W czasie wizyt kontrolnych lekarz sprawdza poprawność ustawienia aparatu ortodontycznego i – jeżeli zachodzi taka konieczność – wymienia ligatury. W przypadku aparatów lingwalnych ta druga czynność jest zbędna. To powoduje, że wizyta jest krótsza – pacjent spędza w gabinecie jedynie kilka minut.

Rzadziej odbywające się wizyty kontrolne to nie wszystko – również czas leczenia ortodontycznego jest krótszy. Ma to związek z budową aparatów lingwalnych i tym, że pacjent otrzymuje aparat dopasowany do swojego uzębienia. W ten sposób siły wytwarzane przez aparat oddziałują w centrum oporu, w rezultacie czego korygowanie wady zgryzu odbywa się szybciej.

Mimo że czas leczenia jest kwestią indywidualną, aparat lingwalny jest polecany również do mało skomplikowanych wad zgryzu. Takie wady za pomocą tego typu aparatu mogą zostać skorygowane w okresie ok. 6 miesięcy.

Ile kosztuje leczenie ortodontyczne aparatem lingwalnym?

Aparaty lingwalne to aktualnie najdroższe aparaty ortodontyczne, jakie są dostępne w ofercie gabinetów ortodontycznych. Cena ma bezpośredni związek z technologią wykorzystywaną przy ich wytwarzaniu oraz faktem, że nie są one produkowane seryjnie. Ile kosztuje aparat lingwalny? Cena jest uzależniona od rodzaju – przykładowo za standardowy aparat lingwalny trzeba zapłacić 5000 zł, podczas gdy ceny aparatów Incognito, Incognito Lite czy Win zaczynają się od 7000 zł.

Do ceny aparatu trzeba doliczyć jeszcze koszty wizyt kontrolnych, które odbywają się zgodnie z ustalonym przez ortodontę harmonogramem.

Wyższa w porównaniu do „zwykłego” aparatu cena aparatów lingwalnych może spowodować, że pacjent będzie zadawał sobie pytanie, czy warto się na takie rozwiązanie zdecydować. To kwestia indywidualna, która w dużej mierze zależy od priorytetów pacjenta. Jeżeli istotny jest dla niego komfort i dyskrecja, to tak. Gdy dla pacjenta istotniejsze jest zoptymalizowanie kosztów leczenia ortodontycznego, to nie ma przeszkód, aby skorygować wadę zgryzu przy pomocy metalowego aparatu, który – chociaż mniej wygodny – również pozwala uzyskać zaplanowany rezultat.