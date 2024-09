Amazon Web Services coraz silniej obecne w Polsce i regionie

Wydarzenie przyciągnęło specjalistów z branży IT, menadżerów oraz pasjonatów technologii, oferując uczestnikom ponad 40 sesji tematycznych, możliwość rozmów z partnerami AWS, demonstracje nowych rozwiązań chmurowych oraz pokazanie biznesowych studiów przypadków.

Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i najlepszych praktyk na temat transformacji cyfrowej, migracji do chmury, bezpieczeństwa, GenAI oraz narzędzi uczenia maszynowego. Wśród prelegentów znaleźli się czołowi eksperci z AWS oraz firm partnerskich, m.in.: Tomasz Stachlewski, Head of Technology AWS CEE, Jonathan Weiss, Managing Director Amazon Development Center Germany, Joanna Pakuła z Allianz oraz Szymon Brzuchalski z LUX MED. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli również skorzystać z warsztatów, szkoleń oraz uzyskać cenione na rynku certyfikacje AWS.

Wydarzenie to pokazuje, jak wiele firm szuka dziś swojej drogi właśnie w chmurze, która oferuje możliwości przyspieszenia biznesu, zabezpieczenia danych i łatwego testowania nowych rozwiązań. Bardzo się cieszymy, że to właśnie w Warszawie odbyła się impreza tej rangi, co potwierdza rosnące znaczenie Polski na technologicznej mapie świata – mówi Tomasz Dwornicki, prezes zarządu spółki Hostersi, która 3-krotnie uzyskała tytuł Partnera Roku AWS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Amazon Web Services (AWS) wygenerowało w 2023 roku 90,8 mld dolarów przychodu dzięki swoim usługom chmurowym. Firma od lat jest liderem zestawień Magiczny Kwadrant Gartnera, uwzględniających dostawców chmury obliczeniowej. Od 2015 r. AWS posiada również biuro w Warszawie.