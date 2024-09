Amazon świętuje 10 lat w Polsce oferując do 50 proc. zniżki na najlepsze książki

Różnorodność literatury na Amazon.pl

Oferta promocyjna obejmuje zarówno kryminały, powieści, jak i poradniki rozwoju osobistego. Na liście promowanych tytułów znalazły się m.in. „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” Joanny Kuciel-Frydryszak, zbiór opowiadań Stephena Kinga „You Like it Darker” oraz popularne powieści, jak „It Ends with Us” Colleen Hoover czy „Things We Never Got Over” Lucy Score. Nie zabrakło również bestsellerów takich jak „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” Dale’a Carnegie’go.

Jak podkreśla Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader w Amazon.pl, książki stanowią ważną część biznesu firmy od samego początku. Pomimo rozwoju cyfrowych alternatyw, tradycyjne książki wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem.

Mimo wcześniejszego kryzysu czytelnictwa i trwających zmian technologicznych, czytanie książek staje się znowu coraz popularniejsze – mówi Ciechanowska-Ciosk, powołując się na dane z raportu Biblioteki Narodowej z 2023 roku.

Czy wzrost czytelnictwa to powód do optymizmu?

Według danych Biblioteki Narodowej, w 2022 roku 43% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę, co oznacza wzrost o 9 punktów procentowych w porównaniu do roku 2021.

Szczególnie zauważalny jest wzrost zainteresowania książkami wśród seniorów – 40% osób w wieku 60–70 lat deklaruje regularne czytanie, a w grupie powyżej 70 lat odsetek wynosi 32%. To największy wzrost w ciągu ostatniej dekady.

Czy jednak te liczby rzeczywiście zwiastują trwały renesans czytelnictwa?

Choć wzrost o 9 punktów procentowych jest bez wątpienia znaczący, warto zastanowić się, jakie są przyczyny tego trendu. Raport nie precyzuje, jakie rodzaje książek przyciągają nowych czytelników – być może dominują tu poradniki lub literatura rozrywkowa, która niekoniecznie podnosi poziom czytelnictwa w sensie jakościowym.

10 lat działalności Amazon w Polsce: sukcesy i kontrowersje

Amazon świętuje 10-lecie swojej działalności w Polsce, podkreślając wkład w rozwój lokalnej gospodarki.

Od początku działalności firma zainwestowała ponad 20 miliardów złotych, otworzyła 11 centrów logistycznych i stworzyła 70 tysięcy miejsc pracy, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich.

W Polsce rozwijają się także zespoły technologiczne odpowiedzialne za globalne innowacje, takie jak Alexa, Kindle czy systemy zabezpieczeń smart home marki Ring.

Mimo to, działalność Amazon w Polsce budzi mieszane emocje.

Z jednej strony, firma tworzy liczne miejsca pracy i inwestuje w nowoczesne technologie.

Z drugiej strony, na przestrzeni lat pojawiały się zarzuty dotyczące warunków pracy w magazynach firmy, zwłaszcza jeśli chodzi o tempo pracy i presję na wyniki.

Warto również zauważyć, że mimo szerokiej gamy oferowanych produktów, Amazon nie zawsze jest konkurencyjny cenowo w stosunku do lokalnych księgarń internetowych.

Co dalej dla Amazon i rynku książki?

Zgodnie z zapowiedziami Amazon, lista promowanych książek na stronie Top Książki będzie regularnie aktualizowana. Klienci programu Prime mogą dodatkowo skorzystać z nielimitowanej, darmowej dostawy bez minimalnej wartości zamówienia.

Program Prime, dostępny w Polsce za 49 zł rocznie, oferuje także dostęp do innych usług, takich jak Prime Video czy Prime Gaming.

Jednak czy te promocje faktycznie przełożą się na dalszy wzrost czytelnictwa w Polsce? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć.

Część analityków podkreśla, że kluczowym wyzwaniem pozostaje edukacja i promocja czytelnictwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych, dla których książki często przegrywają z rozrywką cyfrową.

Porady dla miłośników książek

Oto kilka wskazówek, jak efektywnie korzystać z promocji na książki i rozwijać swoją pasję do literatury:

Sprawdzaj regularnie listę promowanych tytułów – oferta na Amazon.pl będzie aktualizowana, więc warto monitorować zmiany.

Korzystaj z darmowej dostawy – program Prime to wygodne rozwiązanie, które może pomóc zaoszczędzić na kosztach przesyłki.

Planuj czytelnicze wyzwania – warto wyznaczać sobie cele czytelnicze, np. jedną książkę miesięcznie, co pomoże w regularnym rozwijaniu pasji.

Poszukuj recenzji i opinii przed zakupem – nie każda książka będzie odpowiadać Twoim oczekiwaniom, dlatego warto czytać opinie innych użytkowników.

Zainwestuj w różnorodność – kryminały, poradniki, literatura faktu – spróbuj czegoś nowego, aby rozwijać swoje horyzonty.

Promocja na Amazon.pl trwa do 29 września, ale nie oznacza to, że czytanie książek musi skończyć się wraz z jej końcem!