AI i social commerce, a świąteczne zakupy Polaków

W skrócie:

82% Polaków korzysta aktywnie z mediów społecznościowych, a 20% kupuje tam prezenty.

53% konsumentów używa sztucznej inteligencji do porównywania cen i planowania zakupów.

29% Polaków zaczyna świąteczne zakupy już w listopadzie.

Generacje Z i millenialsi najchętniej korzystają z social commerce i cyfrowych narzędzi.

Coraz większa rola mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji zmienia tradycyjne modele zakupów świątecznych. Coraz częściej konsumenci zamiast wyczekiwać grudniowej gorączki wybierają się na poszukiwania prezentów już w listopadzie, korzystając z rekomendacji i ofert dostępnych online. Najważniejszą kwestią jest rosnące wykorzystanie cyfrowych narzędzi, które ułatwiają planowanie, porównywanie cen i dokonywanie świadomych wyborów podczas zakupów.

Jak media społecznościowe wpływają na zakupy świąteczne?

Social media stały się miejscem poszukiwania inspiracji oraz miejscem dokonywania zakupów. Ze względu na dużą popularność tych platform wśród młodszych generacji, sklepy coraz częściej inwestują w social commerce, by docierać bezpośrednio do konsumentów. To tam konsumenci odkrywają nowe produkty i korzystają z rekomendacji influencerów.

W jaki sposób sztuczna inteligencja wspiera kupujących?

Sztuczna inteligencja jest używana przez ponad połowę konsumentów do porównywania cen i wyszukiwania najlepszych ofert. AI pomaga także w planowaniu zakupów, co pozwala uniknąć błędów i zaoszczędzić czas. Tym samym staje się partnerem kupujących w przygotowaniach do świąt.

Kiedy Polacy rozpoczynają zakupowe przygotowania do świąt?

Coraz więcej osób zaczyna kupować prezenty wcześniej, bo już w listopadzie. Prawie 30% badanych deklaruje wcześniejsze zakupy, co redukuje presję i pozwala skorzystać z promocji przed świątecznym tłokiem. To sygnał dla detalistów, że sezon zakupowy trwa dłużej niż kiedyś.

– Polacy coraz bardziej świadomie podchodzą do świątecznych wydatków. Często rozkładają zakupy w czasie, korzystając po drodze z możliwości promocyjnych, które daje im Black Friday i Cyber Monday. Również tuż przed samymi świętami poszukują zniżek, a pomagają im w tym social media i sztuczna inteligencja. Czy to oznacza, że głównym sposobem na przyciągnięcie klientów w tym okresie jest obniżenie marży? Niekoniecznie. Detaliści mogą postawić na bardziej złożone scenariusze promocyjne, uwzględniające wielopoziomowe reguły, personalizację ofert czy segmentację klientów. W czasie przedświątecznym warto również rozważyć wdrożenie strategii dynamic pricing, która polega na dynamicznym dostosowywaniu cen produktów w czasie rzeczywistym w zależności od popytu, dostępności czy oferty konkurencji – mówi Krzysztof Łukaszek, Wiceprezes ds. Sprzedaży w INEOGroup.

Podsumowując: Świąteczne zakupy w Polsce w 2025 roku przebiegają pod silnym wpływem nowych technologii i mediów społecznościowych. Konsumenci coraz chętniej korzystają z cyfrowych narzędzi, co zmienia sposób i tempo przygotowań do świąt. Detaliści muszą dostosować swoje strategie do tych oczekiwań, by skutecznie konkurować na rynku.

Foto: Freepik