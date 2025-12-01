AI i social commerce, a świąteczne zakupy Polaków

Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe przed świętami, korzystając z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. Jak te nowe technologie wpływają na świąteczne zakupy i czego oczekiwać od sklepów?
W skrócie:
Coraz większa rola mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji zmienia tradycyjne modele zakupów świątecznych. Coraz częściej konsumenci zamiast wyczekiwać grudniowej gorączki wybierają się na poszukiwania prezentów już w listopadzie, korzystając z rekomendacji i ofert dostępnych online. Najważniejszą kwestią jest rosnące wykorzystanie cyfrowych narzędzi, które ułatwiają planowanie, porównywanie cen i dokonywanie świadomych wyborów podczas zakupów.
Social media stały się miejscem poszukiwania inspiracji oraz miejscem dokonywania zakupów. Ze względu na dużą popularność tych platform wśród młodszych generacji, sklepy coraz częściej inwestują w social commerce, by docierać bezpośrednio do konsumentów. To tam konsumenci odkrywają nowe produkty i korzystają z rekomendacji influencerów.
Sztuczna inteligencja jest używana przez ponad połowę konsumentów do porównywania cen i wyszukiwania najlepszych ofert. AI pomaga także w planowaniu zakupów, co pozwala uniknąć błędów i zaoszczędzić czas. Tym samym staje się partnerem kupujących w przygotowaniach do świąt.
Coraz więcej osób zaczyna kupować prezenty wcześniej, bo już w listopadzie. Prawie 30% badanych deklaruje wcześniejsze zakupy, co redukuje presję i pozwala skorzystać z promocji przed świątecznym tłokiem. To sygnał dla detalistów, że sezon zakupowy trwa dłużej niż kiedyś.
– Polacy coraz bardziej świadomie podchodzą do świątecznych wydatków. Często rozkładają zakupy w czasie, korzystając po drodze z możliwości promocyjnych, które daje im Black Friday i Cyber Monday. Również tuż przed samymi świętami poszukują zniżek, a pomagają im w tym social media i sztuczna inteligencja. Czy to oznacza, że głównym sposobem na przyciągnięcie klientów w tym okresie jest obniżenie marży? Niekoniecznie. Detaliści mogą postawić na bardziej złożone scenariusze promocyjne, uwzględniające wielopoziomowe reguły, personalizację ofert czy segmentację klientów. W czasie przedświątecznym warto również rozważyć wdrożenie strategii dynamic pricing, która polega na dynamicznym dostosowywaniu cen produktów w czasie rzeczywistym w zależności od popytu, dostępności czy oferty konkurencji
– mówi Krzysztof Łukaszek, Wiceprezes ds. Sprzedaży w INEOGroup.
Podsumowując: Świąteczne zakupy w Polsce w 2025 roku przebiegają pod silnym wpływem nowych technologii i mediów społecznościowych. Konsumenci coraz chętniej korzystają z cyfrowych narzędzi, co zmienia sposób i tempo przygotowań do świąt. Detaliści muszą dostosować swoje strategie do tych oczekiwań, by skutecznie konkurować na rynku.
Foto: Freepik
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Spadające ceny najmu mimo utrzymujących się kosztów kredytów w Polsce
|
fot. Drazen Zigic
|
|
|
|
|
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.