Agenci AI za 182 mld dolarów w 2033 r. - czy ludzkie imiona botów to pułapka

Czy Max, Ania i Alicja naprawdę pomagają, czy tylko maskują ograniczenia technologii? Rynek agentów AI ma wzrosnąć z 10,9 mld dolarów w 2026 roku do 182,9 mld dolarów w 2033 roku. Firmy stawiają na antropomorfizację, ale eksperci ostrzegają przed luką oczekiwań.
W skrócie:
Antropomorfizacja agentów AI to świadoma strategia obniżania bariery lęku przed technologią. Według badań opublikowanych w Future Business Journal, nadawanie botom ludzkich cech realnie przyspiesza decyzje zakupowe klientów zaangażowanych w interakcję.
Badania MIT z 2025 roku pokazują jednak drugą stronę medalu - chatboty zaprogramowane na empatyczny ton mogą dawać ulgę w poczuciu samotności porównywalną do rozmowy z człowiekiem, ale jednocześnie nie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych i potrafią utwierdzać użytkowników w błędnych przekonaniach.
"Kiedy AI brzmi i wygląda jak człowiek, użytkownicy podświadomie zakładają, że będzie ona posiadać ludzką zdolność rozumowania. Gdy tak się nie dzieje, zaufanie do marki spada gwałtowniej niż w przypadku kontaktu z neutralnym automatem" - mówi Krzysztof Lewiński, CEO Armatis Polska.
Problem dotyczy całej branży customer experience. Według Microsoft Work Trend Index 2025, 84 proc. dyrektorów spodziewa się wdrożenia agentów AI w ciągu 18 miesięcy, ale tylko 23 proc. czuje się pewnie w kwestii efektywnej integracji.
Gartner prognozuje, że do 2028 roku ponad 40 proc. czołowych przedsiębiorstw wdroży architektury hybrydowe łączące systemy wieloagentowe z głównymi procesami biznesowymi.
Eksperci wskazują na kilka zasad minimalizujących ryzyko:
Unijny AI Act, którego pełna implementacja przewidziana jest na sierpień 2027 roku, wymaga oznaczania treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Firmy stosujące antropomorfizację muszą uwzględnić te regulacje w swoich strategiach.
Źródło: Grand View Research, Armatis Polska, NVIDIA, Microsoft Work Trend Index 2025
Foto: Freepik
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
|
fot. rawpixel.com
|
|
|
|
|
Stopka:
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.