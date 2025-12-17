88 proc. europejskich detalistów stawia na AI w walce ze stratami w 2025 roku

W skrócie:

88% detalistów stawia na AI przeciw stratom

Satysfakcja online spadła do 74%

84% priorytetowo traktuje synchronizację zapasów

51% klientów wychodzi bez zakupów

59% polskich firm e-commerce używa AI

Wzrost przychodów do 1,8 punktu procentowego

Dlaczego detaliści masowo inwestują w AI?

Europejscy sprzedawcy detaliczni stoją przed podwójnym wyzwaniem: rosnącymi stratami i malejącą satysfakcją klientów. Badanie Zebra Technologies objęło ponad 4200 respondentów z różnych regionów świata, pokazując skalę problemu dotykającego całą branżę.

W Polsce już 59% firm e-commerce wykorzystuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, a 33% przedsiębiorstw handlowych osiąga wysoki poziom cyfryzacji.

Najbardziej zaskakującym odkryciem jest spadek satysfakcji z zakupów online do 74% w Europie, podczas gdy zakupy stacjonarne odnotowały wzrost do 80%. Ten paradoks pokazuje, że mimo cyfrowej transformacji, fizyczne sklepy wciąż oferują lepsze doświadczenia klientom. Równocześnie 85% pracowników sklepów zgłasza trudności z uzyskaniem informacji na czas, co bezpośrednio wpływa na jakość obsługi.

Jakie konkretne korzyści przynosi automatyzacja w sklepach?

Detaliści osiągają nawet do 1,8 punktu procentowego wzrostu przychodów i rentowności dzięki usprawnieniu zarządzania zapasami.

Optymalizacja procesów magazynowych wzrosła o 9 punktów procentowych jako priorytet (z 29% w 2024 do 38% w 2025 roku).

Cyfrowe reklamy w sklepach osiągnęły 43% jako czynnik wpływający na rentowność, wyprzedzając automatyzację stanów magazynowych (39%).

Pracownicy wyposażeni w odpowiednie technologie są znacznie bardziej efektywni. Aż 87% ankietowanych uważa, że skuteczne narzędzia sprawiają, iż ich praca jest przyjemniejsza i mniej obciążająca.

Dodatkowo 88% europejskich pracowników potwierdza, że właściwe technologie pomagają szybciej realizować zadania, co przekłada się na lepszą obsługę klientów.

"Przyszłość handlu detalicznego należy do tych, którzy potrafią połączyć świat fizyczny i cyfrowy za pomocą inteligentnych procesów" – powiedział Matthew Guiste, Global Retail Technology Strategist w Zebra Technologies.

Które technologie planują wdrożyć europejscy detaliści?

W ciągu najbliższych pięciu lat europejscy detaliści planują masowe wdrożenia zaawansowanych technologii:

wizja komputerowa znajdzie zastosowanie w 61% firm (57% globalnie),

technologia RFID w 51% (54% globalnie),

a generatywna AI w 49% przedsiębiorstw (51% globalnie).

Te rozwiązania mają poprawić widoczność stanów magazynowych i ograniczyć straty.

Synchronizacja zapasów w czasie rzeczywistym stanowi priorytet dla 84% decydentów w handlu detalicznym. To o 10 punktów procentowych więcej niż odsetek firm skupiających się na poprawie zarządzania cenami i promocjami. Tablet ET401 z procesorem Qualcomm Dragonwing Q-6690 oferuje pierwszy na świecie procesor mobilny z w pełni zintegrowanymi możliwościami RFID, umożliwiając pracownikom szybkie lokalizowanie produktów i aktualizowanie stanów w czasie rzeczywistym.

Dlaczego klienci wciąż wychodzą ze sklepów bez zakupów?

Ponad połowa kupujących (51% w 2025 roku wobec 52% w 2024) wychodzi ze sklepu bez wszystkich produktów, które zamierzała kupić. Główne przyczyny to braki na półkach i trudności ze znalezieniem towaru. W Ameryce Łacińskiej problem jest jeszcze większy – 60% klientów opuszcza sklepy bez planowanych zakupów.

Europejscy klienci szczególnie irytują się na: brak towaru na półkach (67% respondentów), produkty zabezpieczone w gablotach (72%) oraz brak kas samoobsługowych (62%). W warunkach utrzymującej się inflacji niemal 80% konsumentów jako najważniejsze uznaje zniżki i promocje, co dodatkowo komplikuje zarządzanie zapasami i marżami.

Szerszy kontekst

Według GUS, sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 3,1% rok do roku w październiku 2024. Dane Eurostat pokazują, że sprzedaż detaliczna w UE wzrosła o 0,5% w październiku 2024 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Według Statista, globalny rynek e-commerce osiągnie wartość 6,2 biliona dolarów w 2024 roku, co stanowi wzrost o 9,4% rok do roku.

Warto zapamiętać:

Badanie Zebra Technologies potwierdza, że handel detaliczny przechodzi przez kluczowy moment transformacji. Firmy, które skutecznie połączą zaawansowane technologie z potrzebami klientów, zyskają przewagę konkurencyjną w nadchodzących latach.

