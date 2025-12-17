88 proc. europejskich detalistów stawia na AI w walce ze stratami w 2025 roku

Generatywna sztuczna inteligencja staje się kluczowym narzędziem w ograniczaniu strat w handlu detalicznym. Aż 88% menedżerów europejskich sklepów wskazuje na jej znaczenie w tym obszarze. Jednocześnie satysfakcja klientów z zakupów online spadła do 74% w 2025 roku.
W skrócie:
Europejscy sprzedawcy detaliczni stoją przed podwójnym wyzwaniem: rosnącymi stratami i malejącą satysfakcją klientów. Badanie Zebra Technologies objęło ponad 4200 respondentów z różnych regionów świata, pokazując skalę problemu dotykającego całą branżę.
Najbardziej zaskakującym odkryciem jest spadek satysfakcji z zakupów online do 74% w Europie, podczas gdy zakupy stacjonarne odnotowały wzrost do 80%. Ten paradoks pokazuje, że mimo cyfrowej transformacji, fizyczne sklepy wciąż oferują lepsze doświadczenia klientom. Równocześnie 85% pracowników sklepów zgłasza trudności z uzyskaniem informacji na czas, co bezpośrednio wpływa na jakość obsługi.
Pracownicy wyposażeni w odpowiednie technologie są znacznie bardziej efektywni. Aż 87% ankietowanych uważa, że skuteczne narzędzia sprawiają, iż ich praca jest przyjemniejsza i mniej obciążająca.
Dodatkowo 88% europejskich pracowników potwierdza, że właściwe technologie pomagają szybciej realizować zadania, co przekłada się na lepszą obsługę klientów.
"Przyszłość handlu detalicznego należy do tych, którzy potrafią połączyć świat fizyczny i cyfrowy za pomocą inteligentnych procesów" – powiedział Matthew Guiste, Global Retail Technology Strategist w Zebra Technologies.
W ciągu najbliższych pięciu lat europejscy detaliści planują masowe wdrożenia zaawansowanych technologii:
Te rozwiązania mają poprawić widoczność stanów magazynowych i ograniczyć straty.
Synchronizacja zapasów w czasie rzeczywistym stanowi priorytet dla 84% decydentów w handlu detalicznym. To o 10 punktów procentowych więcej niż odsetek firm skupiających się na poprawie zarządzania cenami i promocjami. Tablet ET401 z procesorem Qualcomm Dragonwing Q-6690 oferuje pierwszy na świecie procesor mobilny z w pełni zintegrowanymi możliwościami RFID, umożliwiając pracownikom szybkie lokalizowanie produktów i aktualizowanie stanów w czasie rzeczywistym.
Ponad połowa kupujących (51% w 2025 roku wobec 52% w 2024) wychodzi ze sklepu bez wszystkich produktów, które zamierzała kupić. Główne przyczyny to braki na półkach i trudności ze znalezieniem towaru. W Ameryce Łacińskiej problem jest jeszcze większy – 60% klientów opuszcza sklepy bez planowanych zakupów.
Europejscy klienci szczególnie irytują się na: brak towaru na półkach (67% respondentów), produkty zabezpieczone w gablotach (72%) oraz brak kas samoobsługowych (62%). W warunkach utrzymującej się inflacji niemal 80% konsumentów jako najważniejsze uznaje zniżki i promocje, co dodatkowo komplikuje zarządzanie zapasami i marżami.
Według GUS, sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 3,1% rok do roku w październiku 2024. Dane Eurostat pokazują, że sprzedaż detaliczna w UE wzrosła o 0,5% w październiku 2024 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Według Statista, globalny rynek e-commerce osiągnie wartość 6,2 biliona dolarów w 2024 roku, co stanowi wzrost o 9,4% rok do roku.
Badanie Zebra Technologies potwierdza, że handel detaliczny przechodzi przez kluczowy moment transformacji. Firmy, które skutecznie połączą zaawansowane technologie z potrzebami klientów, zyskają przewagę konkurencyjną w nadchodzących latach.
Źródło: Zebra Technologies
Foto: Freepik
