73 pergaminy polsko-krzyżackie wracają do Warszawy po 84 latach

Najstarsze zachowane dokumenty dotyczące relacji polsko-krzyżackich z lat 1215-1455 po raz pierwszy od 1939 roku będą dostępne publicznie w Warszawie. Bezcenne pergaminy, odzyskane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po 84 latach nieobecności, można oglądać w Archiwum Głównym Akt Dawnych od 19 grudnia 2025 do 11 stycznia 2026 roku. Wstęp na wystawę "Z powrotem w domu" jest bezpłatny.
Odzyskane dokumenty dotyczą około 240 lat relacji polsko-krzyżackich i stanowią kluczowy materiał źródłowy do badań nad średniowieczną historią Europy Środkowej. Pergaminy obejmują nadania ziemskie, traktaty pokojowe, bulle papieskie i arbitraże królewskie z okresu 1215-1455.
To najważniejszy i najcenniejszy zwrot obiektów dziedzictwa kultury we współczesnej historii Polski. Od 2008 roku Ministerstwo Kultury odzyskało łącznie 879 dóbr kultury, a pergaminy stanowią najcenniejszą część tej kolekcji. Dokumenty wracają dokładnie do miejsca, z którego zostały siłą zabrane - do Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 w Warszawie.
Wśród prezentowanych pergaminów znajdują się dokumenty o fundamentalnym znaczeniu dla historii Polski i zakonu krzyżackiego. Najstarszy z nich to nadanie Konrada Mazowieckiego z 1226 roku, które przekazało Ziemię Chełmińską zakonowi krzyżackiemu i zapoczątkowało obecność zakonu na ziemiach polskich i pruskich.
Szczególną wartość ma złota bulla cesarza Fryderyka II potwierdzająca nadania księcia mazowieckiego oraz bulla papieża Aleksandra V z 23 stycznia 1410 roku, wzywająca wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena do zachowania pokoju z królem Władysławem Jagiełłą. Ekspozycja obejmuje również traktat pokojowy znad jeziora Mełno z 1422 roku i dokumenty związane z pokojem kaliskim z 1343 roku - jednym z najważniejszych kompromisów politycznych średniowiecznej Europy.
"To nie tylko powrót zrabowanych archiwaliów. To powrót świadectw naszej państwowości, naszych praw i historycznych racji. Te dokumenty były własnością Korony Polskiej i ich utrata była jedną z najdotkliwszych ran zadanych polskiej kulturze podczas II wojny światowej" - wyjaśnia dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych.
Historia grabieży pergaminów rozpoczęła się 7 października 1939 roku, gdy dr Erich Randt, dyrektor Pruskiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu, w asyście funkcjonariusza Gestapo wkroczył do AGAD. Działając jako komisarz MSW III Rzeszy, nakazał bezwarunkowe przekazanie 74 pergaminów z działu Prussiae, mimo argumentacji polskich archiwistów.
Pierwszy formalny wniosek o zwrot złożył już w 1949 roku ówczesny dyrektor AGAD Adam Stebelski. Brytyjskie władze okupacyjne odmówiły przekazania archiwaliów, wskazując na roszczenia Związku Sowieckiego i zmieniający się układ sił w powojennej Europie. W okresie PRL sprawa kilkakrotnie powracała bez rezultatów. Dopiero po 2022 roku, kiedy Rząd RP złożył oficjalny wniosek restytucyjny, sprawa nabrała realnego tempa i zakończyła się sukcesem 2 grudnia 2025 roku.
Według GUS, w Polsce funkcjonuje obecnie 859 muzeów, które odwiedziło w 2023 roku ponad 40 mln osób. Archiwa państwowe przechowują łącznie około 7,5 mln jednostek archiwalnych, z czego najstarsze dokumenty pochodzą z XII wieku. Według UNESCO Memory of the World, Polska ma wpisanych 17 obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Dokumentowego, co plasuje ją w czołówce krajów europejskich pod względem ochrony dziedzictwa archiwalnego.
Wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych stanowi symboliczne zamknięcie 84-letniej historii przymusowej emigracji najważniejszych dokumentów dotyczących relacji polsko-krzyżackich. Po raz pierwszy od 1939 roku pergaminy będą dostępne w miejscu ich pierwotnego przechowywania, umożliwiając Polakom bezpośredni kontakt z najstarszymi świadectwami państwowości.
Źródło: Archiwa Państwowe
