7 sposobów na bycie EKO

1. Używaj wielorazowych pudełek

Niezależnie od tego, czy to kosmetyki, czy opakowania z jedzenia, nie wyrzucaj ich od razu po wykorzystaniu zawartości. Coraz więcej marek wprowadza możliwość napełnienia opakowań, bez potrzeby zakupowania nowych. To dobre rozwiązanie z perspektywy zarówno ekologicznej, jak i konsumenckiej – w ten sposób nie tworzysz niepotrzebnych odpadów oraz nie nakręcasz popytu na nierecyklingowane tworzywa, które szkodzą planecie.

2. Noś własne torby

Ile razy kusi nas kupno dodatkowej plastikowej reklamówki? Lepiej zaplanować zakupy zawczasu i przygotować własne siatki, do których możemy schować produkty. Możesz eksploatować reklamówki, które już masz, lepszą jednak opcją będzie posiadanie takiej z materiału. Idealnie jeśli umiesz sama szyć lub masz w okolicy kogoś, kto lubi to robić. Z resztek tkanin można stworzyć naprawdę kreatywne i wytrzymałe torby.

3. Używaj nóg

Aby nie zanieczyszczać powietrza, używaj jak najmniej samochodu. Korzystaj z komunikacji miejskiej, stawiaj na poruszanie się rowerem albo po prostu spaceruj. Dzięki temu dotlenisz organizm, wyrobisz kondycję i zwiedzisz okolicę. W przypadku wielkich zakupów, zaplanuj je wcześniej, przygotuj dokładną rozpiskę i spróbuj zmieścić jak najwięcej z nich podczas jednej wycieczki samochodem do sklepu.

4. Planuj jedzenie

Zastanawiasz się, co zrobić, żeby Twój dom był ekologiczny? Nie marnuj jedzenia. Przepełniona lodówka to nie tylko kłopot z racji większej eksploatacji urządzenia, lecz także problem natury ludzkiej. Pomimo głodu na świecie, coraz więcej żywności jest marnowana. Możesz tego uniknąć, planując zakupy wcześniej oraz szacując, ile produktów jest ci potrzebnych na konkretną liczbę domowników i posiłków.

5. Stosuj zasadę slow fashion

Moda fast fashion powoli idzie w niebyt. Trend na zmianę garderoby z okazji zmieniającej się pogody to już przeżytek, który zaczynają krytykować nawet wielkie marki. Gwiazdy coraz chętniej pokazują się w tych samych outfitach, co jeszcze kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia. Korzystaj więc ze swoich ubrań, ile się da, a gdy ci się znudzą, urządź wymianę z przyjaciółkami, oddaj biedniejszym lub sprzedaj na jednym z portali.

6. Naprawiaj rzeczy

Każda eko kobieta wie, że nie powinno się wyrzucać rzeczy, gdy tylko lekko się zepsują. Masz dziurę w spodniach? Uruchom igłę i nitki, dzięki czemu nadasz ubraniom nowe życie. Upcycling daje możliwość wyzwolenia ukrytych pokładów kreatywności. Stare koszulki mogą znaleźć zastosowanie w formie szmatek do sprzątania. Z kolei puste opakowania po kosmetykach mogą służyć jako przechowanie na biżuterię.

7. Dziel się z innymi

Co-sharing zyskuje na popularności, co widać choćby we wprowadzeniu wspólnych kont na różnych platformach streamingowych. To jednak o wiele szersza idea. Zamiast kupować wszystkie najnowsze książki, dogadaj się z grupą przyjaciół, że za każdym razem zakupy robi ktoś inny, a tytułami się wymieniacie do kilka tygodni. Nie mnóż niepotrzebnych rzeczy, które tylko zagracają przestrzeń i podnoszą koszty wydatków.

Fot. elements.envato.com

---

Źródło: Publikacja partnera