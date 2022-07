60 interwencji dziennie dzięki kamerom miejskim

W wybranych, największych miastach w Polsce, w ubiegłym roku pracowały 3 101 kamery monitoringu miejskiego, z wyłączeniem urządzeń w pojazdach komunikacji zbiorowej. A to tylko niewielka część miejscowości, w których służby porządkowe nadzorują w ten sposób miejsca publiczne. Korzystają z nich zarówno metropolie, miasta wojewódzkie, jak i mniejsze miejscowości. Dlaczego? Ponieważ są skuteczne, co potwierdzają statystyki chociażby straży miejskich.

W grudniu 2021 roku zakończono montaż ostatnich punktów kamerowych, na które łodzianie zagłosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego. Urządzenia stanęły na osiedlu Józefa Montwiłła-Mireckiego, Bałuty-Doły oraz na Kozinach. Łącznie w 10 punktach miasta zainstalowano 14 kamer. Obecnie łódzki System Monitoringu Miejskiego składa się z 770 kamer umieszczonych w 281 punktach na terenie miasta. Z urządzeń korzysta cały szereg instytucji: Straż Miejska w Łodzi, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka i Miejska Policji.

– Każdy operator ma zestaw kamer do obsłużenia. Przełącza się między punktami kamerowymi, obserwując przez jakiś czas dany obszar. Doświadczenie operatorów jest bardzo ważne. Czasami jest tak, że widząc na kamerze np. grupę osób, przewiduje, żeby prewencyjnie wysłać tam patrol, bo może się tam coś wydarzyć. I nie wydarza się i o to chyba chodzi. Chciałbym, aby kamery działały właśnie prewencyjnie. A jeśli dojdzie do zdarzenia, to monitoring ułatwia również koordynację służb. Przykładowo, w przypadku rozboju można przeprowadzić dwie równoległe interwencje. Pierwsza ratuje zdrowie i życie poszkodowanego, udzielając mu pierwszej pomocy. Z kolei druga może skupić się na złapaniu sprawców, których operator na bieżąco śledzi – mówi Piotr Czyżewski, zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi.