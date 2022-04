6 trendów w centrach danych, które należy obserwować w 2022

1. Rynek data center będzie się rozwijał coraz szybciej

To wniosek dość oczywisty, niemniej warty odnotowania. Zapotrzebowanie na usługi centrów danych jest rekordowo wysokie, co wynika z inicjatyw związanych z transformacją cyfrową, optymalizacją kosztów i rosnącym popytem na rozwiązania w chmurze. Gartner przewiduje, że globalne wydatki na usługi centrów danych wzrosną do 226 miliardów dolarów w 2022 roku, co oznacza wzrost o 11,4% w skali roku. Wnioski, jakie płyną z tych liczb dla klientów? Operatorzy z pewnością będą wprowadzali nowe usługi, starając się wykorzystać dobrą passę. Można spodziewać się zmian właścicielskich na rynku i budowy nowych ośrodków.

W związku z tym klienci powinni uważnie analizować oferowany przez operatorów poziom bezpieczeństwa w nowych inwestycjach. Może, ale nie musi on odpowiadać ich potrzebom. Nie każdy potrzebuje najwyższej gwarancji dostępności, z drugiej strony centrum danych w przestrzeni adaptowanej często nie spełniają potrzeb firm z sektora finansowego czy handlowego, gdzie wymagana jest ciągłość działania.

2. Więcej obciążeń w chmurze

Firmy coraz częściej przenoszą krytyczne obciążenia do chmury publicznej. Przyznaje tak 33% ankietowanych, co w porównaniu do 2019 r. oznacza 7% wzrost. Z drugiej strony aż 32% organizacji przywróciło obciążenia z chmury publicznej do prywatnej chmury lub środowisk on-premise czy kolokacji. Najczęstszym powodem były koszty utrzymania, a następnie konieczność zachowania zgodności z przepisami. Inne powody to problemy z wydajnością i obawy związane z bezpieczeństwem, jednakże rzeczywiste naruszenia zabezpieczeń były przyczyną zaledwie 1% repatriacji obciążeń.

Oznacza to, że chmura publiczna nie jest optymalnym wyborem dla każdego. Często, dla większości organizacji lepszym rozwiązaniem jest chmura hybrydowa — połączenie chmury publicznej z chmurą prywatną lub z kolokacją — zarówno ze względu na koszty, jak i regulacje. Aby to jednak dostrzec, czasem trzeba przetestować chmurę publiczną na własnej skórze. I tak często się dzieje w ostatnich latach.

Z badań wynika, że 61% organizacji posiadających rozproszone obciążenia — w modelu on-premise, w chmurze i kolokacji — uważa, że rozłożenie ich ciężaru zwiększyło odporność na awarie i cyberataki.

3. Mniej przestojów w centrach danych, ale wyższe koszty

69% operatorów data center miało przestój w ciągu ostatnich 3 lat. Oznacza to spadek w porównaniu z rokiem 2020 o 9 pkt procentowych. Ograniczenie liczby awarii jest efektem większych inwestycji w technologie w okresie pandemii. To dobra wiadomość dla klientów.

Jeśli chodzi o wymiar przestojów, mniej więcej połowa z nich powoduje znaczne straty. Znajduje to odzwierciedlenie w spadku przychodów czy czasie nieaktywności. W tegorocznym raporcie 20% awarii zostało uznanych za poważne lub groźne dla organizacji, które je zgłosiły. Mniej więcej 6 na 10 poważnych przestojów w 2021 r. kosztowało więcej niż 100 tysięcy dolarów.

Niestety, zasilanie ciągle jest głównym czynnikiem poważnych przestojów, odpowiadając za 43% z nich w 2021. Kolejne powody to problemy z siecią (14%), awarie chłodzenia (14%) oraz błędy oprogramowania/systemów IT (14%).

Centra danych gwarantują zazwyczaj zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa niż własne serwerownie, niemniej pewna część ośrodków data center nie spełnia wymogów do uzyskania stosownych certyfikatów opisujących poziomy zabezpieczenia ośrodka DC. Tak naprawdę, wysoki poziom niezawodności gwarantuje dopiero certyfikacja Tier 3 z redundancją kluczowych elementów infrastruktury.

4. Rozwój centrum danych na brzegu sieci

Edge computing odegra ważną rolę w rozwoju centrów danych - 61% przedsiębiorstw twierdzi, że spodziewa się wzrostu popytu na tę technologię. Szybki rozwój Internetu Rzeczy, AI inteligentnych miast zwiększa popyt na szybkie przetwarzanie danych jak najbliżej klienta. Decentralizacja mocy obliczeniowej bezpośrednio wpłynie na rodzaj centrów danych, jakie będą budowane w najbliższej przyszłości.

5. Zapotrzebowanie kadrowe na specjalistów

Walka o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników jest dużym wyzwaniem dla wielu właścicieli i operatorów centrów danych. I będzie jeszcze większym. 47% zgłasza trudności w znalezieniu wykwalifikowanych kandydatów na wolne stanowiska pracy, a 32% twierdzi, że ich pracownicy są przechwytywani przez konkurencję. W szerszej perspektywie przewiduje się, że zapotrzebowanie na personel wzrośnie globalnie z około 2 milionów etatów w 2019 roku do prawie 2,3 miliona w 2025.

Dopływ nowych pracowników będzie potrzebny na wszystkich stanowiskach i we wszystkich regionach geograficznych. Na dojrzałych rynkach centrów danych w Ameryce Północnej i Europie istnieje dodatkowe zagrożenie starzenia się siły roboczej — wielu doświadczonych specjalistów przejdzie na emeryturę w tym samym czasie, pozostawiając wiele nieobsadzonych stanowisk, a także braki w wiedzy i doświadczeniu.

6. Praktyki ochrony środowiska wymagają poprawy

Uptime Institute zwraca uwagę, że obecnie 82% organizacji śledzi zużycie energii. Jednak efektywność wykorzystania energii (PUE) liczy zaledwie 70% firm. PUE to ważny wskaźnik wydajności energetycznej centrów danych, szczególnie przy obecnych kosztach energii. Obiekt, który ma PUE na poziomie 2.1 lub 1.9 będzie droższy niż ten, który to PUE ma na poziomie 1.4 - po prostu do zasilania potrzebuje więcej energii.

Raport wskazuje, że wiele centrów danych konsumuje znaczne ilości wody, ale tylko około połowa właścicieli i operatorów kontroluje jej wykorzystanie. Jeszcze mniej organizacji bada poziom eksploatacji serwerów (40%), emisji dwutlenku węgla (33%) oraz ilości wygenerowanych e-odpadów (25%), czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wniosek? Podejście do zrównoważonego rozwoju zyska coraz większe znaczenie w sektorze centrów danych, choć na dziś większość organizacji nie śledzi zbyt dokładnie swojego śladu ekologicznego. Wymuszą to podejście klienci.

Autor:

Mariusz Kagan, Dyrektor Działu Usług IT ds. Zarządzania Infrastrukturą z Grupy 3S