6 kroków do ochrony zdjęć i filmów w smartfonie - nie daj im przepaść w przypadku zgubienia, uszkodzenia lub kradzieży urządzenia

Badanie przeprowadzone dla Oppo wykazało, że 57% Polaków przechowuje zdjęcia w pamięci smartfona, a co trzeci użytkownik ma ich tam ponad tysiąc.

Skradzione urządzenie, atak ransomware, awaria sprzętu czy przypadkowe usunięcie – to tylko niektóre z sytuacji, w których możemy utracić dostęp do swoich plików. Na telefonach i laptopach często trzymamy ważne dane – zdjęcia, dokumentację medyczną czy rachunki. Jeśli nie posiadamy żadnej kopii zapasowej, każdy wypadek grozi bezpowrotną utratą tych informacji. Do zabezpieczenia się nie potrzebujemy specjalistycznej wiedzy czy kosztownego sprzętu. Wystarczy dysk zewnętrzny i regularne tworzenie bakcupu – wskazuje Michał Bocheński, Business Development Manager firmie Kingston.

Utrata danych może mieć poważne konsekwencje, zarówno osobiste, jak i biznesowe. Regularne tworzenie kopii zapasowych to najlepszy sposób na zabezpieczenie się przed utratą danych.

W związku z tym, na zbliżający się Światowy Dzień Backupu, ekspert z firmy Kingston przypomina o sześciu krokach ochrony danych, w tym selekcji, planowaniu, wykorzystaniu chmury i dysków zewnętrznych, szyfrowaniu oraz strategii 3-2-1 dla bezpieczeństwa danych.

1. Sprawdź, jakie dane posiadasz

Podstawowym krokiem jest selekcja: weryfikacja, jakie dane są przechowywane na jakich urządzeniach, a także określenie priorytetowych plików, które powinny zostać w pierwszej kolejności zabezpieczone przed utratą. Warto również pomyśleć o utworzeniu backupu aplikacji, konfiguracji systemowych, a nawet oprogramowania, aby w razie potrzeby można było bez problemu przywrócić ich preferowaną wersję, historię i ustawienia.

2. Zaplanuj wykonanie kopii zapasowych

Gdy już ustalisz, które zasoby powinny zostać zabezpieczone, kolejnym krokiem powinno być zaplanowanie procesu tworzenia kopii zapasowych, dopasowanego do potrzeb użytkownika i rodzaju danych. W przypadku plików osobistych częstotliwość backupu może być mniejsza niż przy plikach biznesowych czy ważnych dokumentach. W zależności od czasu, jakim dysponujesz, kopie zapasowe najlepiej wykonywać co najmniej raz w tygodniu.

3. Czas na chmurę

Dane są, plan również, kolejnym krokiem jest więc wybór miejsca przechowywania kopii zapasowych. Ze względu na łatwość, szybkość i automatyzację procesu tworzenia backupu wielu użytkowników korzysta z rozwiązań chmurowych. Warto jednak pamiętać, że taka kopia nie powinna być jedyną, z uwagi na to, że dane w niej przechowywane w każdym momencie mogą zostać utracone lub wyciec w wyniku cyberataku. Wiele serwisów chmurowych działa również na podstawie subskrypcji: dostępne miejsce zależy od wybranego pakietu, a wraz ze zwiększaniem ilości danych rosną też koszty usługi. Dlatego poza chmurą warto posiadać zewnętrzne dyski SSD.

4. Zewnętrzny dysk

Wybierając zewnętrzne urządzenie do przechowywania danych warto zwracać uwagę przede wszystkim na jego pojemność, wytrzymałość oraz szybkość przesyłu danych. Talerzowy dysk twardy (HDD) to stosunkowo niedroga opcja do przechowywania dużej ilości danych – problemem mnogą być jednak delikatne konstrukcje tych urządzeń. Dyski SSD, chociaż mogą kosztować nieco więcej, zapewniają szybsze działanie oraz nieporównywalnie większą wytrzymałość na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Istotnymi zaletami dla niektórych użytkowników mogą być też mniejsze rozmiary, niższe zapotrzebowanie na energię i bezgłośna praca.

5. Pomyśl o szyfrowaniu

Dla większego bezpieczeństwa danych, zwłaszcza poufnych i wrażliwych, warto skorzystać z dysków szyfrowanych. Takie urządzenia zapewniają wysoki poziom ochrony – stosowane są przez firmy, wojsko czy instytucje państwowe. Umożliwiają one korzystanie z opcji wielu haseł, zarówno dla administratora jak i użytkownika. Warto postawić na dyski z szyfrowaniem sprzętowym, które zapewni solidniejszą ochronę danych niż szyfrowanie programowe.

6. Bezpieczne dane za trzy, dwa, jeden…

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych najlepiej tworzyć kopie zapasowe zgodnie z zasadą 3–2–1. Potrzebne są co najmniej trzy kopie, które będą przechowywane na co najmniej dwóch nośnikach (np. w chmurze i pamięci zewnętrznej), a jedna z tych kopii powinna znajdować się w innej lokalizacji niż pozostałe.

Selekcja danych, regularność, korzystanie z więcej niż jednego miejsca przechowywania kopii zapasowych – uwzględnienie tych elementów pomoże zapewnić bezpieczeństwo informacji i ich szybkie odzyskanie.