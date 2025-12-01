55 proc. firm korzysta już z AI w codziennych procesach biznesowych

W skrócie:

55% organizacji już wykorzystuje AI w codziennych procesach biznesowych.

Kolejne 40% planuje wdrożenie AI w najbliższych latach.

AI staje się integralnym elementem infrastruktury organizacyjnej.

Sektory o dużym dostępie do danych, takie jak consumer finance, najintensywniej korzystają z AI.

Badanie McKinsey The State of AI wskazuje, że sztuczna inteligencja przestała być jedynie tematem dyskusji i raportów. Coraz więcej firm wdraża AI w praktyce, wykorzystując ją w codziennych procesach biznesowych. To świadczy o jej rosnącym znaczeniu dla efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw na całym świecie.

Najważniejszą kwestią jest to, że AI przekształca się w stały element infrastruktury organizacyjnej, podobnie jak dawniej komputery czy Internet. W szczególności w sektorach, gdzie decyzje oparte na danych mają kluczowe znaczenie, takich jak consumer finance, zastosowanie AI jest coraz bardziej powszechne i zintegrowane.

Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na wdrożenie AI?

Firmy dostrzegają w AI narzędzie do automatyzacji i optymalizacji procesów, co pozwala na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Ponadto, AI umożliwia podejmowanie bardziej precyzyjnych decyzji biznesowych oraz szybsze reagowanie na zmiany rynkowe.

Jakie sektory są najbardziej zaawansowane we wdrażaniu AI?

Sektory z dużym dostępem do danych i potrzebą szybkich decyzji, takie jak consumer finance, wypadają najlepiej pod względem implementacji AI. To właśnie tam AI staje się elementem codziennej infrastruktury, wspierając procesy analityczne i operacyjne.

Jakie są perspektywy rozwoju AI w organizacjach?

Plany wdrożeń AI deklaruje aż 40% przedsiębiorstw, co wskazuje na dynamiczny wzrost wykorzystania technologii w najbliższych latach. AI jest postrzegane jako klucz do utrzymania konkurencyjności i innowacyjności na rynku.

Kluczowe nie jest jednak samo usprawnianie obliczeń czy skracanie czasu reakcji. W finansach każda decyzja, także ta wsparta przez algorytm, wiąże się z odpowiedzialnością wobec klienta i regulatorów. Dlatego pojawia się konieczność łączenia skuteczności modeli z ich transparentnością. Sama technologia, choć zaawansowana, nie wystarczy. Równorzędne znaczenie mają pytania o to, jakie dane trafiają do systemu, jakie założenia przyjmuje algorytm oraz czy proces podejmowania decyzji jest możliwy do wyjaśnienia i zakwestionowania – mówi Marta Fila, członek zarządu AIQLabs

Kluczowe dane

55% organizacji aktywnie korzysta z AI.

40% planuje wdrożenia AI w najbliższych latach.

Sztuczna inteligencja staje się stałym elementem infrastruktury firm.

Consumer finance to sektor o najbardziej widocznym zastosowaniu AI.

Podsumowując: Sztuczna inteligencja przestaje być jedynie przedmiotem analiz i dyskusji, a staje się integralną częścią codziennych działań wielu organizacji na świecie. Coraz większa liczba firm wdraża AI, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i efektywność, przy czym kluczową rolę odgrywają sektory o dużym dostępie do danych.