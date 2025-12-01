55 proc. firm korzysta już z AI w codziennych procesach biznesowych

Według badania McKinsey The State of AI ponad połowa organizacji na świecie wdraża sztuczną inteligencję w swoich działaniach. Jakie są obecne trendy i plany firm w zakresie AI?
Badanie McKinsey The State of AI wskazuje, że sztuczna inteligencja przestała być jedynie tematem dyskusji i raportów. Coraz więcej firm wdraża AI w praktyce, wykorzystując ją w codziennych procesach biznesowych. To świadczy o jej rosnącym znaczeniu dla efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw na całym świecie.
Najważniejszą kwestią jest to, że AI przekształca się w stały element infrastruktury organizacyjnej, podobnie jak dawniej komputery czy Internet. W szczególności w sektorach, gdzie decyzje oparte na danych mają kluczowe znaczenie, takich jak consumer finance, zastosowanie AI jest coraz bardziej powszechne i zintegrowane.
Firmy dostrzegają w AI narzędzie do automatyzacji i optymalizacji procesów, co pozwala na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Ponadto, AI umożliwia podejmowanie bardziej precyzyjnych decyzji biznesowych oraz szybsze reagowanie na zmiany rynkowe.
Sektory z dużym dostępem do danych i potrzebą szybkich decyzji, takie jak consumer finance, wypadają najlepiej pod względem implementacji AI. To właśnie tam AI staje się elementem codziennej infrastruktury, wspierając procesy analityczne i operacyjne.
Plany wdrożeń AI deklaruje aż 40% przedsiębiorstw, co wskazuje na dynamiczny wzrost wykorzystania technologii w najbliższych latach. AI jest postrzegane jako klucz do utrzymania konkurencyjności i innowacyjności na rynku.
Kluczowe nie jest jednak samo usprawnianie obliczeń czy skracanie czasu reakcji. W finansach każda decyzja, także ta wsparta przez algorytm, wiąże się z odpowiedzialnością wobec klienta i regulatorów. Dlatego pojawia się konieczność łączenia skuteczności modeli z ich transparentnością. Sama technologia, choć zaawansowana, nie wystarczy. Równorzędne znaczenie mają pytania o to, jakie dane trafiają do systemu, jakie założenia przyjmuje algorytm oraz czy proces podejmowania decyzji jest możliwy do wyjaśnienia i zakwestionowania
– mówi Marta Fila, członek zarządu AIQLabs
Podsumowując: Sztuczna inteligencja przestaje być jedynie przedmiotem analiz i dyskusji, a staje się integralną częścią codziennych działań wielu organizacji na świecie. Coraz większa liczba firm wdraża AI, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i efektywność, przy czym kluczową rolę odgrywają sektory o dużym dostępie do danych.
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
E.ON Polska wprowadza stałe ceny prądu na 3 lata dla klientów
|
|
|
|
fot. Freepik
|
fot. cyberrescue
|
fot. Freepik
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.