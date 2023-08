5 objawów wirusa w telefonie. Na co uważać?

W dobie powszechnego korzystania ze smartfonów, problem złośliwego oprogramowania stał się realnym zagrożeniem nie tylko dla komputerów, ale i dla naszych kieszeniowych towarzyszy. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że telefony, podobnie jak komputery, są podatne na ataki wirusów. Zrozumienie sygnałów, które wskazują na to, że nasz telefon mógł zostać zainfekowany, to klucz do jego skutecznej ochrony.

1. Nagłe i nieoczekiwane zamknięcie aplikacji

Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś sytuacji, w której twoja ulubiona aplikacja nagle się zamknęła, bez konkretnego powodu, może to być oznaka, że twoje urządzenie zostało zainfekowane. Oczywiście, czasem przyczyną takich zamknięć mogą być błędy w samej aplikacji lub problemy z systemem operacyjnym. Ale jeśli zauważysz, że takie zamknięcia zaczynają się pojawiać regularnie i dotyczą wielu różnych aplikacji, warto podjąć środki ostrożności. Warto przywołać tutaj przykład pewnej popularnej gry, która po aktualizacji zaczęła niespodziewanie się wyłączać. Wielu użytkowników uznało to za błąd programistów, lecz okazało się, że gra została zainfekowana złośliwym oprogramowaniem.

2. Zwiększone zużycie baterii i danych

Kolejnym objawem, który może sugerować, że nasz telefon jest zainfekowany, jest niespodziewanie szybkie zużycie baterii oraz znaczący wzrost zużycia danych. Wirusy często działają w tle, co może prowadzić do szybszego zużycia energii. Jeżeli zauważysz, że bateria w twoim telefonie wytrzymuje znacznie krócej, mimo że nie zmieniałeś swoich nawyków korzystania z urządzenia, może to być alarmujący sygnał. Ponadto, jeśli zauważysz, że twoje zużycie danych znacząco wzrosło, a ty nie korzystałeś z internetu bardziej intensywnie niż zwykle, jest duża szansa, że na twoim urządzeniu działa jakiś ukryty program. Złośliwe oprogramowanie może wysyłać dane z twojego telefonu na serwery kontrolowane przez hakerów, prowadząc do kosztownych rachunków za internet.

3. Nieznane aplikacje i ikony na pulpicie

Odkrycie na swoim pulpicie aplikacji, której sam nie instalowałeś, jest równoznaczne z tym, że twoj telefon prawdopodobnie został zainfekowany. Może się to zdarzyć, gdy klikniesz w podejrzany link lub zainstalujesz aplikację z niezaufanego źródła. Przykładowo, jeśli zainstalujesz latarkę, która prosi o dostęp do twoich kontaktów, wiadomości i historii przeglądania, powinieneś być na baczności. Takie aplikacje mogą nie tylko monitorować twoją aktywność, ale także instalować inne złośliwe oprogramowanie.

4. Niepożądane reklamy i pop-upy

Reklamy same w sobie są uciążliwe, ale jeśli zaczynają się pojawiać niespodziewanie, nawet gdy nie korzystasz z przeglądarki internetowej, może to być oznaka wirusa. Niektóre złośliwe oprogramowania są zaprojektowane tak, aby wyświetlać reklamy, które generują dochód dla hakerów. Można je porównać do irytującego kompana, który stale przerywa twoje rozmowy, próbując sprzedać ci coś, czego nie potrzebujesz.

5. Zmiana ustawień systemowych i przekierowywanie stron

Kiedy twój telefon zaczyna działać w sposób, który ci nie odpowiada, na przykład zmienia się domyślna strona startowa w przeglądarce, lub jesteś przekierowywany na nieznane strony, jest to jasny sygnał, że coś jest nie tak. Takie wirusy działają podobnie do chytrego sprzedawcy, który stara się cię przekierować do jego sklepu, niezależnie od twojego pierwotnego celu.

Jak chronić swój telefon przed wirusami?

Pamiętaj, by zawsze korzystać tylko z zaufanych źródeł przy pobieraniu aplikacji. Regularnie aktualizuj system operacyjny i aplikacje, a także używaj renomowanego oprogramowania antywirusowego. Warto też unikać klikania w podejrzane linki oraz otwierania wiadomości od nieznanych nadawców.

A jeżeli widzisz w swoim smartfonie wspomniane objawy i uważasz, ze możesz być ofiarą wirusa czy innego szkodliwego oprogramowania, przeczytaj poradnik: Jak usunąć wirusa z telefonu?

Podsumowanie

Ochrona naszego telefonu przed wirusami jest nie mniej ważna niż dbanie o nasze komputery. Świadomość oznak infekcji pomoże nam zachować nasze urządzenie w dobrej kondycji i chronić naszą prywatność. Tak jak nie pozwolilibyśmy obcemu wchodzić do naszego domu, nie powinniśmy pozwalać złośliwemu oprogramowaniu na wnikanie do naszych urządzeń.

Foto: Unsplash