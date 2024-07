4 korzyści z profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w firmie

Zarządzanie zasobami ludzkimi to klucz do wzrostu przedsiębiorstwa

W zarządzaniu zasobami ludzkimi potrzeba zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych.

Kapitał ludzki i kwalifikacje pracowników stanowią o sile i potencjale firmy – stymulacja ich rozwoju to jedno z głównych zadań działu HR.

Obecne modele AI mogą ułatwić i przyspieszyć pewne zadania, ale nie mają wszystkich kompetencji dobrego HR-owca.

Aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (ang. Human Resources Management) w organizacjach gospodarczych wykraczają daleko poza obszar rekrutacji pracowników. HR-owcy zajmują się także procesami wdrożeniowymi (tzw. on-boarding) przyjętych ludzi, szkoleniami zwiększającymi kompetencje, dbaniem o poziom motywacji, ewaluacją pracowników, a także licznymi pracami administracyjnymi (np. wynagrodzenia, urlopy). Jednym z najważniejszych zadań jest czuwanie nad tym, by w firmie wszystko działało zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. A biorąc pod uwagę tempo i ilość uchwalania nowych przepisów w Polsce, konieczne jest bieżące aktualizowanie wiedzy oraz wprowadzanie adekwatnych zmian do umów, wewnętrznych regulaminów etc.

Od odpowiednich decyzji kadry pracowniczej zależy właściwe funkcjonowanie całego biznesu

Duża grupa pracowników uważa dział HR za swojego przeciwnika. Takiego, który bezwzględnie wykorzysta wszelkie okoliczności na korzyść kierownictwa firmy. Podobne podejście wynika z własnych doświadczeń, jednak prawidłowy model funkcjonowania w poważnym biznesie jest zupełnie inny. Dobry HR troszczy się o dobre relacje pomiędzy pracodawcą a zatrudnionymi (a także między samymi pracownikami) – pozytywne stosunki wewnątrz organizacji to warunek sine qua non maksymalizacji potencjału i korzyści dla firmy:

zadowolenie z warunków i realnych możliwości rozwoju redukuje ryzyko wypalenia zawodowego;

dobrze czujący się w zespołach, doceniani pracownicy nie szukają alternatywnego miejsca zatrudnienia;

stabilna i zmotywowana kadra ma więcej energii, pomysłowości i kreatywności;

dobry wizerunek employer brandingu przyciąga utalentowanych kandydatów.

W organizacjach przedsiębiorców regularnie powtarza się stwierdzenie, że największą siłą firmy są ludzie, którzy ją tworzą – specjaliści HR potrafią sprawić, by zadowolenie jednostki i sprawne rozwiązywanie kwestii personalnych stwarzało optymalne warunki rozwoju całej organizacji. Dlatego też kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi należy do najciekawszych dla studentów. Rynek poszukuje fachowców w tej dziedzinie, a uczelnie pozwalają zdobyć faktycznie przydatną wiedzę i umiejętności.

Zarządzaniem zasobami ludzkimi powinny zajmować się osoby o specyficznych kompetencjach

W branży HR coraz większym wzięciem cieszą się narzędzia wykorzystujące AI. Warto podkreślić, że sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka we wszystkich zadaniach – AI może przeskanować CV kandydata pod kątem pewnych fraz (choć z wychwytywaniem wyrażeń bliskoznacznych wciąż miewa problemy), ale brakuje jej empatii i inteligencji emocjonalnej niezbędnych podczas prowadzenia rozmów. Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim wymaga między innymi:

komunikatywności;

zdolności interpersonalnych;

umiejętności analitycznych;

zdolności organizacyjnych;

znajomości prawa pracy;

szacunku do ludzi.

Wiele branż zmienia się niezwykle dynamicznie. Niezbędny jest wzrost elastyczności firmy, który zależy od kompetencji jej pracowników. Wnioski wydają się oczywiste – dla osób wyspecjalizowanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi pracy nie zabraknie.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera