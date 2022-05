38 nominacji w konkursie Dyrektor e-Commerce Roku!

Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku powstał z myślą o ludziach stojących za sukcesem innowacyjnych projektów, działań i wdrożeń w biznesach e-commerce. e-commerce wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, zdolności myślenia zarówno strategicznego, jak i projektowego, umiejętności i zaangażowania liderów, z których wizją utożsamia się zespół, a także finalnie tysiące i miliony e-konsumentów.

Ta edycja zdecydowanie cieszyła się największą popularnością! Do konkursu wpłynęły aż 54 zgłoszenia liderów i ich zespołów. Dwuetapowy system wyłaniania zwycięzców przez Kapitułę przyczynia się do wnikliwej analizy zgłoszeń i oceny poszczególnych kandydatów oraz pochylenia się nad ich kompetencjami liderskimi. Dzięki temu sama Kapituła odkryła kilka osób, które ich zdaniem są warte docenienia, jeśli nie w tej edycji - to w kolejnych.

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby.