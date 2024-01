32. Finał WOŚP za nami. Deklarowana kwota przekroczyła 175 mln zł, ale zbiórka trwa do końca lutego

Zakończenie 32. Finału WOŚP, fot. Marcin Zieliński

Celem tegorocznej zbiórki jest zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Mimo, że finałowa impreza już zakończona, to wciąż można wspierać akcję.

Po raz kolejny Fundacja zorganizowała wydarzenie, na którym każdy mógł się czuć bezpiecznie. Świadczą o tym również statystyki wszystkich służb, z którymi Fundacja współpracowała.

Było bardzo spokojnie. We wszystkich miejscach, gdzie były organizowane zbiórki było bardzo bezpieczne i przebiegały one bardzo radośnie. Bardzo dziękujemy za pomoc i opiekę służbom mundurowym. Wróciliśmy do tego, co było wiele lat temu - powiedział Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP