22 prezenty na Pierwszą Komunię - symboliczne i wypasione. Co podarować wymagającym ośmio-dziewięciolatkom?

Prezenty na Pierwszą Komunię

Komunię czy zakończenie edukacji wczesnoszkolnej dzieci coraz częściej traktują jako poważny krok w dorosłość. Można podkreślić to poczucie, dając dzieciakom wyrastającym ze swojej hulajnogi "dla maluchów" nowy przebój transportu miejskiego - deskorolkę elektryczną

Jeśli trochę obawiacie się jeździka, ale chcecie iść z duchem czasu, a do tego zależy Wam, by dziecko stopniowo poznawało nowoczesny transport miejski, sięgnijcie po hulajnogę elektryczną. Zwróćcie uwagę, aby wybrać model odpowiedni dla wieku dziecka!

Zawsze stosowny prezent. Zapytane o poradę tradycjonalistki (mamy i babcie) mówią, że dobrym wyborem jest wizerunek maryjny, a złoto podkreśli znaczenie i wagę tego dnia. Taka biżuteria może być noszona np. na większe okazje.

Większość dzieci dostaje swój różaniec przed komunią. Niemniej, różaniec wykonany z bursztynu jest dobrym sposobem na wskazanie, że obdarowujący uważa dzień Pierwszej Komunii za ważny i cenny w życiu młodego chrześcijanina.

Jaki prezent docenią młodzi fani Lego i techniki? Robota, którego sami stworzą z ulubionych klocków i samodzielnie zaprogramują. Dobry sposób na rozpoczęcie przygody z robotyką i programowaniem oraz na pewne wyjście poza komunijny schemat.

Ponieważ dzieci zwykle już dysponują dewocjonaliami (medaliki, różańce), a także są one pierwszym wyborem osób decydujących się na prezenty symboliczne, można pomyśleć o książce o tematyce religijnej. Postać św. Franciszka jest ciekawa i pozytywna, a dzieciom znającym hierarchię kościelną pomoże zrozumieć priorytety papieża Franciszka.

Jeśli obdarowane dziecko ma już jasno ukształtowane zainteresowania techniczne i lubi fotografię, możesz pomyśleć o minidronie, np. takim działającym w dwóch trybach lotów, koniecznie z kamerą. Ważne - drony należy dawać w prezencie dzieciom odpowiedzialnych rodziców, którzy odpowiednio wesprą dziecko w korzystaniu z tej formy rozrywki.

To świetny dron do nauki pilotowania takimi urządzeniami, np. akrobacji i przenoszenia małych przedmiotów. Może być bardzo dobrym prezentem dla tandemu dziecko-rodzic. Ten model nie tylko wygląda bardzo efektownie, ale jest niezwykle łatwy w obsłudze, poza tym został wyposażony w wiele rozwiązań gwarantujących jego bezproblemowe użytkowanie. Na dodatek Dron DJI Ryze Tello to bardzo wytrzymałe urządzenie. Co więcej DJI umożliwiła zaprogramowanie drona Tello za pomocą języka programowania Scratch.

Ks. Jan Twardowski to jeden z najbardziej znanych polskich twórców religijnych, ceniony także przez wiele osób spoza kręgu chrześcijańskiego. Pierwsza Komunia może być dobrą okazją na pierwszy kontakt z twórczością ks. Twardowskiego.

Jeśli obawiasz się, że Twój klasyczny prezent będzie kolejnym na liście "medalik, różaniec, Biblia", możesz wybrać także płytę z piosenkami religijnymi. Bliska perspektywie dziecka będzie płyta zespołu Arka Noego - wokaliści są niewiele starsi od dzieci przystępujących właśnie do Pierwszej Komunii.

Dzieci coraz wcześniej rozpoczynają korzystanie z laptopów w szkole, więc u progu czwartej klasy może to być całkiem słuszny prezent. Warto wybrać sprzęt solidny pod względem mechanicznym, a niekoniecznie z najwyższej półki cenowej - zapewne tego pierwszego sprzętu nie czeka długi żywot...

Wiele osób, szczególnie ze starszego pokolenia, ceni św. Jana Pawła II. Pierwsza Komunia siostrzenicy czy wnuka może być dobrą okazją do zapoznania dziecka z tą postacią, w formie przystępnej i bliskiej perspektywie młodego odbiorcy książki.

Kiedyś hitem komunii był zegarek, dziś jego miejsce zajmuje powoli smartwatch. Dając taki prezent u progu 4. klasy warto pomyśleć o smartwatchu dorosłym, bo te dedykowane dzieciom zostaną uznane za przedmiot "dla maluchów".

"Pierwsza Biblia" to jeden z najbardziej klasycznych prezentów religijnych na Pierwszą Komunię. Warto kupić ładne, powiązane z Pierwszą Komunią wydanie.

Stary Testament wielu osobom może wydawać się trudny w odbiorze dla drugo-trzecioklasisty. Stąd propozycja przedstawienia najciekawszych przypowieści w formie obrazków z przystępną wersją opowieści.

Klasyczne marzenie wielu chłopców (ale nie tylko).

100 punktów do lansu, niezawodność, rozrywka i inwestycja w edukację. Klasyczny iPad z pamięcią 32GB i wi-fi ucieszy młodego cyfrowego obywatela, a świadomym rodzicom pozwoli uczynić z niego narzędzie rozwoju.

Wielu rodziców wybiera Pierwszą Komunię jako okazję, na którą dziecko dostaje telefon - albo w ogóle pierwszy aparat, albo pierwszy "dorosły" sprzęt. Warto wybrać wytrzymały smartfon dobrej jakości, ale niekoniecznie z najwyższej półki cenowej.

Klasyka prezentów komunijnych niemalże od pokoleń (wielu dzisiejszych rodziców właśnie ten pojazd dostało na swoją uroczystość). Bardzo dobry pomysł, jeśli dla dziecka nastąpił czas przesiadki z roweru "dla małych dzieci" na dorosły.

Nawet jeśli dziecko ma już i rower, i hulajnogę, rolki (koniecznie regulowane!) na pewno je ucieszą.

Rolki rolkami, ale powracające trendy dotyczą także produktów dla ośmiolatków. Wrotki mają szansę awansować na "przebój sezonu" i są przedmiotem westchnień nawet u dzieci (szczególnie dziewczynek) już mających rolki.

Kontrowersyjny prezent, przeznaczony tylko dla dzieci mających myślących i odpowiedzialnych rodziców z wyobraźnią :-). Zastanów się też nad odbiorcą. Najlepszym będzie dziecko, które interesuje się pojazdami, umie zgodnie z przepisami jeździć na rowerze i już się domaga sadzania go za kierownicą rodzicielskiego samochodu. Dlaczego znalazł się na naszej liście? Odpowiednio stosowany - choćby w pakiecie z członkostwem w klubie quadowym - umożliwi trening odpowiedzialnej jazdy. Dziecko do lat 14 nie może nim jeździć po drogach publicznych, zawsze konieczny jest nadzór rodziców (bo to nie jest zabawka, tylko pojazd), a niezależnie od wieku prezent ten liczy się tylko z zestawem gogle+kask+ochraniacze.