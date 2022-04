10 pytań o rozliczanie podatku liniowego

Google Ads to platforma reklamowa typu pay per click, która daje reklamodawcom możliwość wyświetlania reklam w wyszukiwarce Google, YouTube iw innych miejscach. To najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie z ponad 3 miliardami wyszukiwań każdego dnia. Jest to również jeden z najlepszych sposobów na dotarcie do docelowych odbiorców przez firmy. Z tego przewodnika dowiesz się, jak utworzyć kampanię reklamową, znaleźć słowa kluczowe dla swojej kampanii, ustawić budżet, śledzić skuteczność reklam i wiele więcej. więcej