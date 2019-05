Trendy i rozwiązania dla nowoczesnego biznesu zebrane w raporcie

Twórcy “Raportu B2B ery cyfrowej. Trendy i rozwiązania dla nowoczesnego biznesu” wspólnie z największymi graczami branży B2B postanowili zastanowić się nad przyszłością biznesu i tego, jak mogą na niego wpłynąć nowe technologie.

W celu analizy wpływu nowoczesnych narzędzi technologicznych na biznes Piotr Matysik, Prezes Zarządu Marketplanet odpowiedział na pytanie, czy platforma zakupowa jest wciąż trendem? Według eksperta istotnym kierunkiem rozwoju branży zakupów B2B jest tworzenie i rozwijanie kompleksowych platform dla dużych klientów komercyjnych. Rozwiązań, dzięki którym mogą one sprawnie przeprowadzać cały proces zakupowy - od zbadania potrzeb wewnętrznych, poprzez zapotrzebowania, wybór sprawdzonych dostawców, akceptacje, kupno i płatności

Maciej Pokrzywiński, Dyrektor Generalny IT Company wykazał zaś, że IT napędza obecnie biznes. Nowoczesne technologie niosą też ze sobą jednak zagrożenia, którym należy przeciwdziałać. Specjalista twierdzi, iż koncentrując się na zapewnieniu bezpieczeństwa własnym danym, można szybko zniwelować skutki ataku i walczyć ze złośliwym oprogramowaniem u źródła. Systemy DLP (Data Loss Prevention) zapobiegające utracie danych, rozwiązania UTM do zabezpieczania sieci oraz systemy MDM (Mobile Device Management) do kontroli i zdalnego zarządzania urządzeniami mobilnymi, to ciekawe rozwiązania, które już funkcjonują na rynku i wspierają przedsiębiorców w ochronie firmowych zasobów.

Natomiast Agnieszka Zawadka, Chief Marketing Officer z Livespace udowodniła, że Transformacja cyfrowa jest przyszłością sprzedaży. Jej zdaniem, jeśli dostawcy naprawdę chcą się wyróżnić poprzez podejście do sprzedaży, to muszą położyć większy nacisk na 4 kluczowe aspekty: poprawę rzetelności i dotrzymywanie obietnic (61% nabywców tak uważa), dbałość o lepszą znajomość potrzeb (56%) i biznesu klienta (52%), spójność w tym, co się obiecuje (25%).

Innowacje nie mogą jednak być pozbawione pierwiastka humanistycznego, dlatego specjaliści zastanawiali się także nad sposobem komunikacji z klientem. Więcej na każdy z poruszonych w tekście tematów można przeczytać w raporcie.

Źródło: Focus Contact Center