Sztuczna inteligencja w europejskiej odsłonie

Jak wynika z raportu McKinsey, europejskie spółki reprezentują wyłącznie 11% udziałów w rynku sztucznej inteligencji. Stary Kontynent jest daleko za USA (38%) i przodującymi Chinami (ok. 50%). Co znamienne, wśród głównych czynników hamujących rozwój europejskiej myśli, raport wymienia m.in. brak zdolności skalowania rozwiązań ze względu na liczne podziały administracyjne i różnice między rynkami.

Michel Paulin, prezes OVH, zauważa, że mamy w Europie dużo firm i startupów, które inwestują w sztuczną inteligencję, ale musimy zrobić kolejny krok, czyli zadbać o ich rozwój. AI4EU to najnowszy unijny projekt, którego celem jest promowanie europejskiej wizji sztucznej inteligencji, równoważącej innowacyjność oraz podejście etyczne. Zdaniem Paulina ważne jest wypracowanie „ekosystemu partnerstwa”. To kluczowe, żebyśmy dzielili wspólny cel, bo działając razem zyskamy dość zasobów i środków, by konkurować ze światowymi gigantami.

W efekcie prac nad projektem, zidentyfikowano najbardziej problematyczne obszary AI, a wśród nich tak istotne, jak m.in.: automatyczne systemy oceny obywateli, identyfikacja ukrytych systemów AI, kwestie prywatności oraz stosowanie AI w tzw. inteligentnej broni, np. w autonomicznych dronach wojskowych. Dlatego założeniami unijnej inicjatywy, które legły u podstaw AI4EU są:

promowanie europejskiego podejścia wobec sztucznej inteligencji, opartego na etyce,

wspieranie projektów badawczych poświęconych AI,

zbliżanie i ułatwianie działania podmiotów zainteresowanych współpracą,

pomoc w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw z sektora AI,

udostępnienie otwartej i zrównoważonej platformy on-demand, na której znajdą się m.in. dedykowana wyszukiwarka, a także moc obliczeniowa służąca przetwarzaniu zbiorów danych, testowaniu algorytmów oraz powstających prototypów projektów.

Badania w ramach europejskiej inicjatywy mają opierać się na 8 pilotażowych programach w takich dziedzinach jak robotyka, opieka zdrowotna, rolnictwo czy cyberbezpieczeństwo. Komisja Europejska przeznaczy na projekt 20 milionów euro, a koordynacją przedsięwzięcia zajmie się firma Thalès. Grupa OVH zapewni hosting AI4EU w swojej chmurze.

Działania w ramach AI4EU nie mają się skupiać tylko na rozwoju AI, ale również przybliżyć Europejczykom, czym w ogóle jest sztuczna inteligencja i jaki będzie miała wpływ na najbliższą przyszłość.

Źródło: OVH