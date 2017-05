Sztuczna Inteligencja i Big Data coraz szerzej wykorzystywane przez medycynę, finanse i ubezpieczenia

Nowe obszary

Podczas konferencji The BSS Tour: Polska – centrum usług IT dla Europy w Bydgoszczy eksperci wskazywali na coraz szersze wykorzystywanie rozwiązań z zakresu Sztucznej Inteligencji i Big Data w medycynie, finansach i ubezpieczeniach. Dyskutowano o najnowszych usługach i procesach oraz trendach, którymi kieruje się branża informatyczna i teleinformatyczna. Jednym z poruszanych tematów, który w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się podczas wielu wydarzeń, konferencji i spotkań o tematyce IT, ICT i ITO była rosnąca rola Big Data i Sztucznej Inteligencji. Według słów Vladana Petrovica z największego na świecie stowarzyszenia profesjonalistów branży outsourcingu - IAOP w ciągu najbliższych 5 lat na rynku będzie funkcjonowało ponad 50 miliardów urządzeń, które będą zbierać, analizować i wykorzystywać zebrane dane. Ekspert podkreślił coraz większy ich wpływ na takie obszary jak ochrona zdrowia, finanse czy ubezpieczenia.

Samodiagnoza i wirtualni doradcy

Niezależnie od opinii lekarzy na ten temat, w aspekcie medycyny i ochrony zdrowia coraz większą rolę odgrywa samodiagnoza i samoleczenie. To już coś więcej niż „konsultacje u dr. Google”. Sprzyja temu rozwój urządzeń typu smart, biometrycznych sensorów, czy botów przypominających o odpowiedniej diecie i dawkowaniu leków. W branży finansowej zauważymy z kolei zjawisko stopniowego wypierania człowieka poprzez urządzenia wyposażone w sztuczną inteligencję, pełniące rolę doradców finansowych, które są w stanie przeszukiwać dziesiątki tysięcy danych dotyczących firm zanim dokonają rekomendacji możliwych do wyboru opcji. W branży ubezpieczeniowej, natomiast, już dzisiaj oferowane są zniżki na usługi w zamian za możliwość podłączenia urządzeń monitorujących jakość i bezpieczeństwo jazdy w samochodach, które są przedmiotem ubezpieczenia. Eksperci przewidują, że w przyszłości sztuczna inteligencja będzie odpowiedzialna za poręczenia w systemach ubezpieczeń.

Pozytywny wizerunek polskiego IT

Podczas konferencji The BSS Tour, oprócz najnowszych trendów, omówiona została także obecna kondycja polskiego rynku IT, a ten, jak podkreślają eksperci, należy obecnie do jednego z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. - Nasze firmy z branży IT cechują się dużą innowacyjnością i stawiając na swój rozwój decydują się na ekspansję i wyjście poza granice kraju, a nawet Europy. Technologie wykorzystywane przez inne państwa, a jednocześnie dalej tworzone i prowadzone z Polski, wpływają na pozytywny wizerunek naszego sektora IT. Sukcesy polskich marek na całym świecie pokazują, że jesteśmy konkurencyjni i nie mamy problemu z dostarczaniem naszych rozwiązań. Ponadto, Polska to atrakcyjne miejsce do inwestycji dla zagranicznych firm i koncernów, co zdecydowanie ułatwia również bliska odległość i połączenia komunikacyjne z głównymi miastami Europy – mówi Grzegorz Chęć z Link to Poland, jeden z prelegentów The BSS Tour.

Wyzwania kadrowe i infrastruktura

Dynamiczny rozwój sektora sprawił, że o IT coraz częściej jednak słyszymy w kontekście deficytów kadrowych. - Konferencja „Polska – centrum usług IT dla Europy”, zorganizowana w ramach rocznego cyklu „The BSS Tour” pokazała jak szeroka jest tematyka IT oraz z jakimi wyzwaniami ta branża musi się obecnie mierzyć. Niedobór pracowników, rosnące wynagrodzenia z jednej strony, a innowacyjność i profesjonalizm polskiego rynku, jako dostawcy rozwiązań informatycznych z drugiej- mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio.

Z powodu niedoborów kadrowych branża IT jest tą, w której najwyraźniej widać rozwijający się rynek pracownika. Firmy kuszą specjalistów nie tylko wysokimi wynagrodzeniami i gratyfikacjami pozapłacowymi, ale także przyjaznym, dostosowanym do potrzeb pracowników środowiskiem pracy. Z tego względu branża IT jest jedną z najbardziej świadomych, ale także wymagających najemców powierzchni biurowej.

- W przypadku firm IT, które kształtują trendy, niezwykle ważna jest mądra aranżacja biur. Stworzenie idealnej siedziby to efekt współpracy z agencjami nieruchomości, działami HR, komunikacji, a także z samymi pracownikami – mówi Sebastian Osuch, Business Services Senior Manager z firmy Nowy Styl Group. Trendem, o którym coraz częściej mówi się w kontekście środowiska pracy w IT jest tak zwany home office. Czy praca zdalna zdominuje rynek? Wielu pracowników, pomimo możliwości pracy z domu, chętnie przychodzi do biura - dobrze zaaranżowanego, inspirującego i motywującego - podkreśla Sebastian Osuch.

Kolejnym zaskoczeniem jest fakt, iż pracownikom z branży IT często bardziej zależy na funkcjonalnym open space, niż na strefach relaksu, o których tak dużo mówi się w kontekście employer brandingu. Na sile zyskuje idea corporate coworking, czyli możliwość swobodnej współpracy w obrębie jednej organizacji. Jest to ciekawa alternatywa z jednej strony dla klasycznych biur, a z drugiej – dla coworkingu.

Polska – centrum usług IT dla Europy była pierwszą z cyklu konferencji The BSS Tour, organizowanych przez Fundację Pro Progressio. Kolejne wydarzenie odbędzie się w Gdańsku.