Słowa, które sprzedają - czyli co powinno się znaleźć w opisie produktu?

Skuteczny przekaz

Zakupy przez internet dają wiele korzyści, ale stanowią również pewne wyzwania. W odróżnieniu od sklepów stacjonarnych, nie mamy w tym wypadku możliwości bezpośredniego kontaktu z produktem. Nie możemy więc dotknąć, przymierzyć, wziąć do ręki czy wypróbować przed podjęciem decyzji. Narzędziem, które ma nam zastąpić te doświadczenia jest opis produktu. Właściwie skonstruowany, powinien odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania i wątpliwości, a także zachęcić do dokonania zakupu. Jego innym, równie istotnym zadaniem jest to, aby wpłynąć na pozycjonowanie strony, sprawiając, że zwiększy się prawdopodobieństwo wyświetlania strony na wyższych miejscach w wynikach wyszukiwania (szczególnie jeśli opis zawiera dobrze dobrane keywordy).

Dla klienta…

Odpowiednio stworzony w sklepie internetowym opis produktu powinien być zgodny z fundamentalną zasadą marketingową: AIDA. Inaczej mówiąc, powinien tak oddziaływać na konsumenta, aby wywołać u niego kolejno reakcje: A (attention) – przykucie uwagi, I (interest) - zainteresowanie, D (desire) - wzbudzenie chęci posiadania, A (action) - wezwanie do zakupu. Jak to zrobić w praktyce? Oto kilka wskazówek.

Opis, który ma zachęcić klienta do zakupu w naszym sklepie, musi spełniać określone warunki. Jednym z nich jest unikalność - nie może stanowić dokładnej kopii opisu producenta, szczególnie jak ma wpływać na pozycjonowanie strony. Powinien być prosty, przyjazny i zrozumiały, a także wyczerpujący i precyzyjny, ale nie za długi. Ważne, aby posługiwać się językiem korzyści. Co zyskam kupując ten produkt? Jak poprawi się moje życie? Dlaczego go potrzebuję? Należy używać odpowiednich przymiotników i przysłówków, ale z umiarem, aby zachować wiarygodność. Ważna jest strona czynna czasowników, podkreślająca akcję, a także unikanie zdań wielokrotnie złożonych. Bezpiecznie jest zrezygnować ze zwrotów zagranicznych i ich bezpośrednich tłumaczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną. Czymś zupełnie innym niż opis jest specyfikacja techniczna, którą również warto dołączyć do podstrony produktu - z myślą o konsumentach, którzy szukają ściśle określonych parametrów … i dla wyszukiwarki

O tym, czy klient trafi na stronę naszego sklepu decyduje w dużej mierze to, jak strona jest pozycjonowana w wynikach wyszukiwania Google. Bardzo istotną częścią szeroko pojętego marketingu internetowego jest SEO (ang. Search Engine Optimization), czyli optymalizacja treści zawartych na stronie www, pod kątem czytelności i atrakcyjności robotów wyszukiwarek. Poza odpowiednim dostosowaniem witryny, obejmującym zarówno to, co widoczne dla użytkownika, jak i szereg zmian w kodzie źródłowym, na pozycjonowanie strony mają wpływ słowa kluczowe. Dlatego też, szczególnie istotny jest właściwy dobór haseł, które mają doprowadzić klienta na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki. Nie mogą być zbyt ogólne, operujące samą kategorią (np. sukienki), bo konkurencja będzie wtedy ogromna, ani za bardzo zawężone. Aby właściwie je dobrać trzeba znać sposób myślenia i działania klientów. Tworząc opis produktu w sklepie internetowym, należy pamiętać o używaniu słów kluczowych, ale z umiarem. Wystarczą dwa - trzy w jednym tekście. Co ważne, słowa kluczowe można odmieniać, a także używać synonimów. Wyszukiwarki coraz lepiej sobie radzą z odpowiednim ich przyporządkowywaniem. Równie istotna w przypadku pisania pod kątem SEO, tak jak z perspektywy klienta, jest unikalność treści. Jeśli Google zorientuje się, że jest ona powielona, witryna może być obniżana w wynikach wyszukiwania. Istnieją narzędzia, które pozwalają skutecznie sprawdzić unikalność tekstu, a także informują, jeśli zostanie on skopiowany i opublikowany w innym miejscu.

Złoty środek

Idealny opis produktu w sklepie internetowym powinien łączyć w sobie przyjazność treści dla użytkownika z ich optymalizacją pod kątem wyszukiwarek. Choć to właśnie pozycjonowanie decyduje o tym, czy klient wejdzie na podstronę produktu (z wyników wyszukiwania Google), a dopiero w drugiej kolejności zapoznaje się on z opisem i decyduje o zakupie, to pisać powinniśmy przede wszystkim z myślą o ludziach, nie o urządzeniach. To klient, mimo że w przypadku SEO będący drugim ogniwem, jest najważniejszy. Dlatego należy się koncentrować przede wszystkim na przyjazności treści z jego perspektywy.

Choć e-commerce rządzi się swoimi prawami, w dużej mierze zależnymi od technologii, o sukcesie decyduje człowiek – zarówno przedsiębiorca, wybierający skuteczne metody optymalizacji witryny i słowa kluczowe, jak i konsument – dokonujący zakupów wg swoich preferencji.

Autor: Iwona Pawełczyk, SEO/SEM Coordinator w Grupie Okazje.info