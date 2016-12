Na infolinii morele.net nikt nic nie wie, czyli historia pewnej reklamacji

W ubiegłym tygodniu do redakcji Dziennika Internautów dotarło następujące zgłoszenie od jednego z naszych Czytelników:

Piszę do Państwa z dość istotnym problemem. (...) Pokrótce: ok. 1,5 roku temu zakupiłem komputer na części w sklepie morele.net za niecałe 4 tysiące złotych. Niedawno mi się zepsuł, ale wiedziony złym przeczuciem, nieprzyjemnymi wspomnieniami przy realizacji mojego zakupu oraz bardzo negatywnymi opiniami na forum chciałem oddać go do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową. Po pierwszych rozmowach z infolinią tylko utwierdziłem się w tej decyzji, ponieważ w rozmowie z konsultantami morele.net przekonywano mnie, że reklamacje trwają minimum 30 dni, co wg mnie jest bardzo nie w porządku. Sugeruje to tylko tyle, że jaki by problem nie wystąpił, wszystko traktują ogólnikowo - wymontować wysłać do producenta i mieć spokój.

W piśmie zawarłem m.in. żądanie wymiany towaru na nowy wolny od wad zamiast serwisowania, które jest u nich zbyt długie - bo przecież w ich interesie powinno leżeć dobro klienta i szybkie załatwienie problemu. (...) Nie otrzymałem odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni, co zgodnie z prawem i ustawą uważa się za pełną zgodę na wysłane pismo i jego warunki. Dopiero po naciskach i telefonach z mojej strony, że złożę sprawę do sądu, pojawiła się informacja na moim profilu o wysłaniu procesora do producenta (co w żaden sposób nie odpowiadało na moje pismo) oraz dostałem informację mailową ze standardową "regułką", że wyślą do producenta i wtedy postanowią, co zrobić (...)

Generalnie sklep olewa mnie jako klienta całkowicie - rozmowy z ich infolinią (za każdym razem czekałem na połączenie minimum 15 min) nic nie dają, nikt tam nic nie wie, nie jest kompetentny, a z kierowniczką nie można porozmawiać, bo nie połączą. Jedynie można pisać maile, na które i tak nie odpisuje. Za każdym razem podobno sprawa jest priorytetowo do kierowniczki przekierowywana i już na pewno w ciągu paru godzin dzisiaj ma mi odpowiedzieć i... nic z tego nie wynika. (...) wystarczyłoby jakieś bardziej ludzkie podejście do sprawy, normalne ustosunkowanie się, a nie wciskanie kitu co chwilę i totalne olewanie klienta. Pomijam już fakt, że w tym momencie zignorowali całkowicie nie tylko klienta, ale i obowiązujące prawo (brak odpowiedzi na pismo o niezgodności towaru z umową w ustawowym terminie).