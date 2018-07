Kwestia lojalności e-klienta

Sklepy internetowe korzystają z różnych metod, żeby zatrzymać klienta. Kuszą promocjami i rabatami, nawiązują dialog z użytkownikiem oraz budują relacje poprzez personalizację przesyłanych komunikatów. Jednak jednym ze skuteczniejszych rozwiązań zatrzymania klienta na stronie sklepu oraz sprawienia, żeby wrócił w przyszłości, wydają się być platformy lojalnościowe, pozwalające na dostosowanie poszczególnych parametrów oferty do konkretnego użytkownika.

Jednymi z najczęstszych barier branży e-commerce są wysokie koszty oraz długi czas wdrożenia. W celu sprostania tym wyzwaniom firmy stosują rozwiązania Open Source.

Przykładem platformy bazującej na otwartym środowisku jest Open Loyalty. Dostarczanie tej usługi w modelu SaaS (Software as a Service) pozwala na oferowanie pełnego zakresu funkcji lojalnościowych, a także narzędzi do tworzenia szeregu aplikacji. Umożliwia udostępnianie m.in. modułów lojalnościowych dla e-commerce, programów motywacyjnych dla zespołów sprzedażowych czy programów lojalnościowych z obsługą aplikacji mobilnych. Platforma zbudowana jest na otwartym kodzie źródłowym, co umożliwia wprowadzanie zmian i dostosowywanie jej do własnych potrzeb. Zawiera gotowe do użycia funkcjonalności lojalnościowe i grywalizacyjne.

Źródło: OVH