Internet w UE ma się całkiem dobrze

Według najnowszych danych Eurostatu mieszkańcy Unii Europejskiej, w wieku 16-74 lat, korzystają z internetu głównie w celu wysyłania i odbierania maili (73%) oraz wyszukiwania informacji o usługach i produktach (70%).

57% internautów korzysta z sieci głównie dla contentu video, jeden procent mniej dla social mediów. Kolejne miejsca tego zestawienia to bankowość elektroniczna (54%) i poszukiwanie informacji z zakresu medycyny i zdrowego trybu życia (52%).

Bartosz Gadzimski, z firmy hostingowej Zenbox zauważa, że użytkowanie internetu w UE regularnie rośnie. W 2007 roku tylko 57% obywateli wspólnoty deklarowało, że korzysta na co dzień z dobrodziejstw sieci. Pięć lat później ten odsetek wzrósł już do 73%. Ekspert twierdzi również, że Polska ma sporo do nadgonienia, ponieważ nadal jesteśmy pod tym względem w drugiej połowie unijnej stawki. Z wynikiem niecałych 80% plasujemy się na 21. miejscu.

Tuż za Polską plasują się Węgry i Chorwacja. W unijnym ogonie plasują się zaś Grecja, Rumunia i Bułgaria. W tym ostatnim kraju tylko 65% społeczeństwa w wieku 16-74 lat regularnie korzysta z sieci. Europejskimi liderami, z wynikiem 98%, są z kolei Duńczycy. Na drugim miejscu w zestawieniu znajduje się Luksemburg, a dalej Holandia, Wielka Brytania i Finlandia.

Źródło: inPlus Media