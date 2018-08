Edukacyjne zabawki dla ośmiolatka. 10 propozycji rozwijających prezentów

Generator wiatru, czyli nauka o tym, czym jest i jak powstaje wiatr oraz o tym, jak można w praktyce wykorzystać go do produkcji energii.

Dość kosztowny, ale świetny przybornik wynalazcy - silniki, koła, oświetlenie, przełączniki, siłowniki, brzęczyki, narzędzia do budowania pilota. W zestawie możliwość stworzenia 12 projektów (są do nich instrukcje) i doskonały trening inżynierii, kodowania, programowania... Dodatkowe pomysły w aplikacji mobilnej - jest to więc kolejna zabawka ucząca pożytecznego korzystania z aplikacji.

Trening matematyczny w formie zabawy. Dzięki temu młody gracz może polubić matematykę i przekonać się, że to dużo więcej niż "słupki" i "przykłady".

Mikroskop Deluxe oferuje powiększenia 100x, 450x i 500x - jest to więc rozwiązanie dla początkujących naukowców, ale już nie zabawka dla dzieci.

Ze skarbu piratów można płynnie przejść do skarbów natury. Kamienie szlachetne i półszlachetne, a przynajmniej efektowne minerały- dlaczego nie stworzyć własnej, podpartej solidną wiedzą kolekcji i wystawy?

Z czego się składamy? Co mamy po lewej, a co po prawej stronie? Jak jest chronione serce, a jak płuca? Atlas anatomii z ażurowymi kartami to nie tylko odpowiedź na te pytania, ale i znakomity prezent dla każdego żądnego wiedzy przyszłego lekarza.

Oświetlenie LED, wybuch "wulkanu", tornado w małej butelce. Ciekawa i pouczająca dawka wiedzy o siłach natury (skąd się bierze elektryczność?), ich znaczeniu w przyrodzie i wykorzystaniu w praktyce.

Całkiem już dorosła gra kooperacyjna, w której gracze wcielają się w drużynę poszukującą zaginionych skarbów - zwycięstwo w grze jest możliwe dzięki doskonałej współpracy. Jak każda gra kooperacyjna, także i Zakazana Wyspa stanowi świetny i nienarzucający się trening współdziałania.

Całkiem poważny teleskop przeznaczony już dla starszaków (8+). "Zabawka", a raczej instrument dla pasjonatów kosmosu może stanowić ciekawe i twórcze rozwinięcie zainteresowań Gwiezdnymi Wojnami.

Własne projekty 3D? Przeniesienie twórczych projektów do rzeczywistości? Zupełnie nowa jakość rozwoju talentów plastycznych? Takie możliwości daje pisak 3D.