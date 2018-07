E-commerce a mobile. Mobile Trends Conference for e-commerce

Mobile Trends Conference for e-commerce to wyjątkowa edycja przygotowana specjalnie z myślą o całej branży sprzedaży internetowej. 13-14 września 2018 roku w Krakowie odbędzie się po raz pierwszy. Jej celem jest popularyzacja wykorzystania kanału mobile w e-commerce i edukacja, jak robić to właściwie. To jedyna konferencja, podczas której specjaliści branży e-commerce i mobile łączą siły, by omówić nowe trendy w gronie innych ekspertów.

Coraz więcej konsumentów kupuje mobilnie. M-commerce rośnie w siłę, a przedsiębiorstwa powinny być przygotowane na działanie zgodnie z tym trendem, bo niewątpliwie najbliższe lata będą należały właśnie do niego. Konferencja skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak efektywnie korzystać z kanału mobilnego w sprzedaży swoich produktów i usług, a przy tym zwiększyć zysk.

Ponad 25 prelegentów z polskich i zagranicznych firm, które na co dzień skutecznie wykorzystują potencjał m-commerce, praktyczne wskazówki do wdrożenia we własnym biznesie, poparte konkretnymi przykładami i danymi, panel dyskusyjny oraz sesja Q&A, dające szansę na lepsze nawiązanie interakcji, a na deser wyjątkowy networking, z którego Mobile Trends słynie od lat.

Już teraz zarejestruj się na stronie wydarzenia.

Nowa formuła

Pierwszego dnia zaplanowany został dzień ogólny i prelekcje dotyczące mobile w e-commerce, dzięki czemu uczestnicy poznają najnowsze trendy oraz zagadnienia dotyczące tej tematyki. Wieczorem natomiast wszyscy zostaną zaproszeni na imprezę integracyjną, gdzie w luźnej atmosferze będzie można nawiązać nowe relacje biznesowe. Drugiego dnia nastąpi z kolei podział na dwie ścieżki:

Projektowanie/UX/design (dla twórców rozwiązań mobilnych w e-commerce, projektantów aplikacji, osób zajmujących się UX oraz designem, a także wszystkich pasjonatów kreowania użytecznych i dostosowanych do użytkowników rozwiązań).

Marketing/reklama/sprzedaż (dla przedstawicieli branży e-commerce, odpowiadających za procesy sprzedażowe, specjalistów ds. promocji, marketingu i reklamy, właścicieli, dyrektorów i managerów sklepów internetowych).

Nowością będzie również panel dyskusyjny, podczas którego eksperci odpowiedzą na pytania oraz przedyskutują poruszane podczas prelekcji tematy. Tradycyjnie odbędzie się także quiz wiedzy o mobile z nagrodami dla najlepszych uczestników.

Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ, co oznacza, że uczestnicząc w nim posiadacze certyfikatów otrzymują punkty recertyfikacyjne. Jako uczestnik można zdobyć ich 10. DIMAQ to pierwszy w Polsce program weryfikacji i certyfikacji kompetencji digital marketingowych prowadzony przez IAB Polska (więcej informacji).

Prelegenci z Polski i zagranicy

Znamy już większość prelegentów, którzy pojawią się na scenie we wrześniu. Będą to m. in.:

Steven Hoober (4ourth Mobile), który wie wszystko na temat tego, w jaki sposób ludzie w rzeczywistości posługują się ekranami dotykowymi na smartfonach i tabletach, twórca oryginalnego systemu designu pod tym kątem. Chętnie podzieli się swoimi wieloletnimi doświadczeniami z branżą e-commerce.

Paul Swaddle (Pocket App), pracujący w branży mobilnej od ponad 15 lat, współzałożyciel Pocket App, wiodącego dewelopera aplikacji w Wielkiej Brytanii, mentor oraz sędzia w programie telewizyjnym BBC. Na podstawie swoich doświadczeń opowie, w jaki sposób można wykorzystać aplikacje do poprawy wydajności, produktywności i optymalizacji kosztów.

Raluca Radu (GPeC & ANSWEAR), Country Manager z Answear posiada rozległe 13-letnie doświadczenie w strategiach cyfrowych dla biznesu online i marketingu internetowego, opowie o rynku mobilnym w swoim kraju i porówna go z innymi państwami europejskimi. Przedstawi 10 praktycznych wskazówek dotyczących user experience na urządzeniach mobilnych, które poprze własnymi przykładami.

Artur Jabłoński (arturjablonski.com), którego nie trzeba przedstawiać osobom zajmującym się marketingiem internetowym, znający każdą tajemnicę udanej kampanii na Facebook’u, zwłaszcza pod kątem mobile. Opowie o tworzeniu skutecznej sprzedażowo reklamy.

Maciek Ziemczonek (Domodi), od lat specjalizujący się w SEO, SEM, performance marketingu, analityce internetowej oraz e-mail marketingu. Pokaże na podstawie konkretnych badań, jakie funkcjonalności warto rozwijać, żeby zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym, a wie o tym naprawdę dużo.

Maciej Żyto (RTV euro AGD), z 18-letnim doświadczeniem w strategii i zarządzaniu operacyjnym, zdobytym w omnichannel retail, programach lojalnościowych i telekomunikacji. Przedstawi kilka konkretnych przykładów i wskazówek ze swojej pracy.

Adam Wesołowski (Ladder.io), jedyny w Polsce marketing ekspert w programie Google Developers Experts. Opowie o działaniach Growth Marketing'owych (Growth Hacking) w rozwoju aplikacji mobilnych.

Tomasz Karwatka (Divante), od lat dostarczający rozwiązania e-commerce dla swoich klientów. Opowie o Progressive Web Apps i jego znaczeniu dla całej branży sprzedaży internetowej.

Kasper Szymanski (SearchBrothers.com), jeden z nielicznych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu zasad Google oraz analizie spamu w wynikach wyszukiwania. Wyjątkowo poprowadzi on sesję Q&A dotyczącą Google i SEO.

Tomasz Woźniak (Future Mind), współwłaściciel i prezes firmy Future Mind, wykładowca, który wciąż czynnie uczestniczy w procesach tworzenia innowacyjnych produktów dla swoich klientów. Podczas wystąpienia wyjaśni, jak strategicznie podejść do wdrożenia kanału mobilnego w swojej organizacji.

Krzysztof Marzec (Deva Group), certyfikowany trener Google AdWords oraz certyfikowany specjalista Google Analytics. Jak zwykle swoją ekspercką wiedzę poprze licznymi przykładami.

Sebastian Malczyk (Miquido), pomagający zmieniać pomysły w funkcjonalne oprogramowania za pomocą dobranych do tego właściwych technologii i narzędzi. Pokaże jaką rolę odgrywa Big Data w e-handlu.

Marcin Rudzik (Brand Active), zajmujący się m.in. kreowaniem strategii e-commerce oraz indywidualnym doradztwem dla sklepów debiutujących w kanale online, z e-biznesem związany od 8 lat. Opowie o budowaniu relacji w mobilu pomiędzy kupującym, a sklepem internetowym.

Grzegorz Rudno-Rudziński (Unity), który przekuwa idee rozwoju e-commerce na systemy IT i może wiele powiedzieć na temat omnichannel, biorąc pod uwagę zrealizowane projekty i wieloletnią praktykę. Podzieli się swoją wiedzą w tym zakresie.

Konrad Dzwinel (Brainly) na co dzień budujący strony, aplikacje webowe i hybrydowe oraz Patrycja Rozmus (Brainly), kierowniczka zespołu Design System. Pokażą swoje spojrzenie na tworzenie systemów sklepów, zarówno od strony programisty, jak i designerki.

Marta Mielcarek (SoftwareMill), UX/UI Designer, prowadząca zajęcia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, założycielka spotkań Tipi UX. Przedstawi jak wygląda rzeczywistość prowadzenia projektów UX’owych dla softwarehouse’ow.

Aktualną listę prelegentów można znaleźć tutaj.

Odkryj nowe możliwości w sprzedaży internetowej i wykorzystaj swój potencjał, dzięki kanałowi mobile. Kup bilet w niższej cenie już teraz!

Więcej informacji na stronie wydarzenia.