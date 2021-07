Dlaczego open source sprawdza się w e-commerce

Open source software (OSS) to oprogramowanie bazujące na ogólnodostępnym kodzie. Umożliwia ono użytkownikom modyfikację rozwiązań na własny użytek. Jest podstawą wielu systemów wykorzystywanych na co dzień przez zwykłych użytkowników, takich jak Android czy Mozilla Firefox. Coraz częściej jednak po open source sięgają również klienci biznesowi. Korzystanie z niego deklaruje już 90% liderów działów IT na świecie, a 79% przewiduje wzrost jego wykorzystania w najbliższych dwóch latach.

Ile kosztuje otwarte oprogramowanie?

Zgodnie z intencją twórców oprogramowania open source, użytkownicy nie muszą się przejmować wątpliwościami związanymi z ochroną własności intelektualnej. Jednak gdy na bazie rozwiązań open source powstaje własny produkt, z którego planujemy korzystać komercyjnie – np. sklep internetowy − konieczne jest zweryfikowanie założeń licencji, na jakiej udostępniane jest oprogramowanie. Wiele z nich umożliwia dowolną modyfikację i użycie jednak z wymogiem zamieszczenia notki o prawie autorskim i licencji.

W przypadku wykorzystania rozwiązania open source w procesie tworzenia własnego e-sklepu konieczne jest również uwzględnienie innych kosztów – hostingu czy pracy developerów.

− Korzystanie z modelu open source w e-commerce można porównać do otrzymania mieszkania w stanie surowym. Konieczna jest inwestycja w wykończenie. Trudno oszacować, jakie to będą koszty, bo wszystko zależy od oczekiwanego standardu, wielkości itp. Zaletą jest jednak możliwość personalizacji, dostosowania oprogramowania do swoich potrzeb. Z kolei stosowanie rozwiązań typu SaaS przypomina wynajem mieszkania. Koszty są bardziej przewidywalne, ale możliwość ingerencji i modyfikacji jest ograniczona – tłumaczy Matthieu Bondu Country Manager na Polskę w PrestaShop.

Skalowanie biznesu

Elastyczność i możliwość skalowania biznesu to powody, dla których z otwartego oprogramowania korzystają coraz częściej duże sklepy, posiadające w swoim portfolio dziesiątki tysięcy produktów. Na opensourcowej platformie PrestaShop działają między innymi francuskie sklepy - Carrefour i Decathlon (na 30 rynkach krajowych), a w Polsce – Inglot, Mosquito, Skiteam i Świat Baterii.

Chociaż zastosowanie open source generuje koszty na początku działalności to w długofalowej perspektywie pozwala dostosowywać sklep do swoich potrzeb. Dostępność modułów do integracji z płatnościami, zarządzania logistyką czy promocji umożliwia rozbudowywanie sklepu wraz z rozwojem firmy i powiększaniem bazy klientów. Dodatkowo oprogramowanie open source najlepiej sprawdza się pod kątem SEO.

Platformy OSS to środowisko w którym pracuje wielu developerów. Decydując się na takie rozwiązanie właściciel sklepu internetowego ma więc dostęp do dużej liczby specjalistów, nie jest uzależniony od jednego dostawcy usług.

Społeczność – główna siła open source

W 2020 roku z serwisu GitHub korzystało na świecie 56 milionów developerów, którzy dodali 1,9 miliardów poprawek. Otwarte oprogramowanie zawdzięcza swój rozwój i innowacyjność społeczności, która systematycznie wprowadza poprawki i nowe funkcjonalności do istniejącego kodu.

– Społeczność to kluczowy element ekosystemu, który funkcjonuje wokół open source. Błędy zgłaszane przez indywidualnych użytkowników są analizowane i pomagają wprowadzać kolejne aktualizacje oprogramowania. Taki model umożliwia bieżące odpowiadanie na potrzeby użytkowników – wskazuje Matthieu Bondu

