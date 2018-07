Czy zawartość koszyka w sklepie stacjonarnym ma tę samą wartość co koszyk w e-sklepie?

Z raportu „Omnicommerce. Kupuję wygodnie” wynika, że 2/3 osób, które kupują w sieci, deklaruje, że ich e-koszyk jest tej samej wartości, co średni koszyk zakupowy w sklepie stacjonarnym lub większy. Wartość swojego e-koszyka zakupowego jako mniejszą częściej oceniają mężczyźni, mieszkańcy małych miast, a także osoby młode - w wieku 18-34 lata.

W 2015 roku te same marki w więcej niż jednym kanale sprzedaży kupowało 67% konsumentów posiadających więcej niż jedno urządzenie z dostępem do sieci. W 2016 było to 72%. W tym roku takie zachowanie zadeklarowało 74% osób wykorzystujących więcej niż jedno urządzenie z dostępem do sieci, a wśród wszystkich badanych odsetek kupujących tę samą markę lub produkt w wielu kanałach wyniósł 43%.

Częściej z zakupów wielokanałowych korzystają kobiety, osoby w dwóch grupach wiekowych - poniżej 18 lat i w przedziale 25-34 lata, a także mieszkańcy miast powyżej 500 tys. osób, chociaż i wśród mieszkańców wsi wielokanałowe zakupy zadeklarowało 27% badanych.

Deklaracje dokonywania zakupów wielokanałowo są znacznie wyższe w przypadku kupujących w sieci, a szczególnie kupujących mobilnie. W przypadku m-kupujących wskaźnik kupowania tej samej marki lub produktu wielokanałowo wyniósł 83%.

Spośród wszystkich badanych tylko 27% nie wskazało żadnej kategorii, którą kupują w więcej niż jednym kanale zakupowym. Wygląda zatem na to, że zjawisko wielokanałowości w branżach osiągnęło penetrację na poziomie 73%.

Wśród konsumentów deklarujących zakupy wielokanałowe tego samego produktu bądź marki, najwięcej wskazań padło na branżę sport i wypoczynek, modową oraz wyposażenia domu. Generalnie widać, że im kategoria popularniejsza e-zakupowo, tym większe prawdopodobieństwo, że konsumenci będą kupować ją również wielokanałowo.

Źródło: Izba Gospodarki Elektronicznej