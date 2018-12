Czy klienci galerii handlowych wolą kupować prezenty online?

Kiedy i jak Polacy zaczynają kupować gwiazdkowe prezenty? Czy wprowadzony w marcu tego roku zakaz handlu w niedzielę miał wpływ na to kiedy zaczęliśmy przygotowania do świąt? Czy frekwencja Polaków w centrach handlowych w okresie przedświątecznym w związku z nowymi regulacjami się zmniejszyła? - te właśnie pytania zadał sobie Marcin Augustyniak, Client Director of Data Tank w Selectivv.

Według danych Selectivv w listopadzie 2017 roku nastąpił wzrost odwiedzających wybrane centra handlowe o 51% w porównaniu do października tego samego roku. W grudniu 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 17% odnosząc się do listopada. Analogiczny wynik dla 2018 roku, przy porównaniu listopada do października, to 46%. Mniejszy przyrost odwiedzających lokalizacje poddane analizie w bieżącym roku vs. rok 2017, może wynikać m. in. z zakazu handlu w niedziele.

Przy porównaniu danych z dwóch ostatnich lat dla badanych galerii handlowych (3 w Warszawie i 2 we Wrocławiu) zauważono, że nie zmieniły się przedświąteczne nawyki zakupowe osób młodych, dokładniej do 40 roku życia. Ponadto rok do roku, ludzie w trzech najmłodszych kategoriach wiekowych stanowili podobny odsetek klientów galerii w analizowanych miesiącach. Zmianę zachowań widzimy w dwóch najstarszych kategoriach wiekowych. Osoby w wieku 41-50 lat rozpoczęły w tym roku wizyty w wybranych centrach handlowych wcześniej (25% wszystkich klientów w listopadzie 2018, w porównaniu do 22% w listopadzie 2017). Natomiast użytkownicy powyżej 51 roku życia w listopadzie 2018 stanowili niecałe 17%, w porównaniu do ponad 20% w listopadzie 2017.

Kobiety w okresie przedświątecznym są częstszymi klientami centrów handlowych i stanowią ok. 55% wszystkich odwiedzających. Często ich finalny zakup w sieci, jest poprzedzony wizytą sklepie stacjonarnym, gdzie na żywo sprawdzają wybrany w aplikacji produkt.

Przy okazji badania okazało się, że centra handlowe cieszą się coraz mniejszą popularnością wśród ludzi młodych poniżej 20 roku życia – uczniów i studentów. W analizowanych okresach stanowili oni jedynie ok. 8% wszystkich klientów tych lokalizacji.

O tym, że młodzi ludzie coraz częściej robią zakupy online świadczą dane z analizowanych aplikacji (allegro, AliExpress, OLX, Amazon) . W listopadzie 2018 roku 13% wszystkich użytkowników aplikacji allegro i 17% aplikacji AliExpress stanowiły osoby do 21 roku życia (w analogicznym okresie 2017 roku odpowiednio - 11% i 16%)

Analiza użytkowników aplikacji pokazuje również, że większość rodaków, jeśli już kupuje prezenty online, to robi to głównie w listopadzie. Wyjątek stanowi tu aplikacja allegro, która notowała duży przyrost liczby aktywnych użytkowników również w grudniu 2017 roku. Wprowadzona niedawno przez tę firmę usługa kurierska allegro smart, może mieć wpływ na jeszcze częstsze korzystanie z aplikacji w ostatnim miesiącu tego roku. Pozostałe trzy aplikacje notowały w grudniu 2017 roku spadki aktywności. Może to być spowodowane różnym charakterem badanych aplikacji. W przypadku AliExpress i Amazon dłuższym oczekiwaniem na przesyłkę. Użytkownicy mają świadomość, że aby otrzymać zamówienie, muszą je złożyć odpowiednio wcześniej. Również MAU (monthly active users) aplikacji OLX może wynikać z jej profilu. Jest ona bardziej serwisem ogłoszeniowym, gdzie użytkownicy mogą chętniej szukać świątecznych dekoracji niż prezentów. Ciekawą informacją jest fakt, że większość użytkowników wspomnianej aplikacji stanowią kobiety (ok. 55%).

Z aplikacji m-commerce, w okresie przedświątecznym chętniej korzystali mężczyźni (średnio 52%). W tym roku, w przypadku aplikacji allegro, widzimy większą aktywność w aplikacji kobiet (51%). W czasie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia wśród użytkowników aplikacji zakupowych największą grupę stanowią osoby wieku 21 – 40 lat. Ludzie aktywni zawodowo, którzy mogą mieć coraz mniej czasu na zakupy w centrach handlowych i sklepach stacjonarnych.

Najpopularniejszą aplikacją e-commerce wśród klientów badanych galerii handlowych w okresie przedświątecznym jest allegro (ok. 17% użytkowników). Kolejne miejsce zajmuje OLX – w Warszawie korzysta z niej – ok 8% klientów badanych galerii, a we Wrocławiu – 12%. Z analizy danych z mobile widać, że ponad 1/5 klientów tradycyjnych centrów handlowych robi zakupy również w aplikacjach online.

Źródło: Selectivv