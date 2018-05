City break w długi weekend? Wybrnij z podróżniczych problemów

Utrudnienia na lotnisku

Po 2 godzinach oczekiwania na lot jesteś uprawniony do informacji i opieki w postaci posiłków i napojów. 3-godzinne opóźnienie lotu w miejscu lądowania bądź jego odwołanie może uprawniać cię do odszkodowania od 250 do 600 euro. W przypadku dłuższego oczekiwania na lot zastępczy (w nocy) jesteś uprawniony również do noclegu w hotelu, a także transportu z i na lotnisko. 5-godzinne opóźnienie bądź odwołanie lotu uprawnia do rezygnacji i zwrotu kosztów przelotu.

Utrudnienia po wylądowaniu (bagaż)

Wszelkie nieprawidłowości (uszkodzenie/opóźnienie bagażu) zgłoś na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych i zagubionych. Zachowaj raport PIR. Poza zgłoszeniem szkody na lotnisku, złóż pisemną reklamację do linii lotniczej. W przypadku uszkodzenia bagażu masz na to 7 dni od czasu zdarzenia, natomiast w sytuacji opóźnienia 21 dni od odebrania bagażu. W czasie oczekiwania na opóźniony bagaż masz prawo zakupić rzeczy pierwszej potrzeby (np. odzież, bieliznę, artykuły higieniczne) - zachowaj rachunki i prześlij je linii lotniczej żądając pełnego zwrotu. Odszkodowanie za uszkodzenie lub opóźnienie bagażu może wynieść nawet około 6000 zł, poniesioną szkodę należy jednak udowodnić.

Utrudnienia w hotelu

Jeżeli standard pokoju hotelowego jest niezgodny z ofertą, zgłoś nieprawidłowości już na miejscu, prosząc o pisemne potwierdzenie. Zadbaj o dokumentację fotograficzną, pokazującą rozbieżność z zakupioną ofertą. Jeżeli wynajmujesz pokój/mieszkanie od osoby fizycznej korzystając z platformy tj. Airbnb, nie będą ci przysługiwały uprawnienia konsumenckie.

Utrudnienia podczas wynajmu aut

Wypożyczając samochód sprawdź, co znajduje się w cenie najmu oraz zweryfikuj informacje o wszystkich obowiązkowych opłatach. Pamiętaj, zakup ubezpieczenia jest dobrowolny, firma nie powinna zmuszać do zakupu opcji dodatkowych. Zrób zdjęcie samochodu oraz licznika przed jego odbiorem. Ewentualne uwagi i dane z licznika dopisz do umowy prosząc o podpis osoby wydającej i odbierającej auto. Podpisując protokół zdawczo-odbiorczy zachowaj kopię dla siebie.Przygotuj oświadczenie z informacją, że wypożyczalnia przy odbiorze nie stwierdziła żadnych wad oraz w jakim terminie nastąpi zwrot kaucji - przedsiębiorca nie musi się jednak wyrazić na to zgody.

Szybka pomoc na miejscu

Pobierz aplikację ECC-Net Travel App, przygotowaną przez sieć Europejskich Centrów Konsumenckich i korzystaj z porad prawnych offline będąc za granicą. Dzięki aplikacji w prosty i szybki sposób znajdziesz informacje nt. praw konsumenta w czasie podróży.

Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie