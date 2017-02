Bliżej ograniczenia geoblockingu w UE. Blokady zostaną, ale będzie "roaming treści"

Geoblokady zostają, ale będzie "roaming treści"

Geoblokady to niezwykle denerwująca rzecz. Użytkownicy tej samej usługi (np. Netfliksa) mają dostęp do innych treści w zależności od kraju. Przemysł rozrywkowy przekonuje, że jest to konieczne, bo dzięki temu można sprzedać dużo licencji na wyłączność w danym kraju. Z drugiej strony geoblokady często ograniczają dostępność treści, więc w praktyce mogą utrudniać sprzedaż i napędzać piractwo.

Dawno temu - jeszcze w roku 2015 - Komisja Europejska obiecała unowocześnienie prawa autorskiego i zniesienie geoblokad. Wiadomości te przyjęto z entuzjazmem i wydawały się one sensowne. Jeśli mamy walczyć z piractwem to jednocześnie zróbmy coś, żeby legalne treści były zwyczajnie dostępne.

Niestety już w grudniu 2015 roku stało się jasne, że zniesienia geoblokad nie będzie. Mogła to być po części zasługa przemysłu filmowego, który wyraźnie sobie tego nie życzył.

Komisja Europejska ograniczyła się do przedstawienia propozycji nazywanej "roamingiem dla Netfliksa". Idea była taka, że jeśli np. Francuz odbywa podróż do Polski, to ten Francuz powinien mieć w Polsce dostęp do tych samych treści, do których ma dostęp z Francji. Innymi słowy obywatel przebywający za granicą ma dostać taką samą e-usługę jaką ma we własnym kraju.

W styczniu 2016 roku Parlament Europejski zaprotestował przeciwko takiej "protezie" i wezwał Komisję Europejską do całkowitego zniesienia geoblokad. Niestety znów okazało się, że Komisja Europejska prędzej wysłucha lobbystów przemysłu rozrywkowego niż europosłów reprezentujących obywateli.

Co ustalono?

Wczoraj Komisja Europejska poinformowała, iż osiągnęła porozumienie z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi w sprawie projektu rozporządzenia w spr. zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. Treść tego dokumentu zamieszczamy pod tym tekstem. To właśnie rozporządzenie ma wprowadzać "roaming dla Netfliksa".

Dokument przewiduje, że firmy takie jak Netflix czy Spotify będą weryfikować "rezydencje" abonenta za pomocą danych dotyczących płatności, adresu IP albo informacji o operatorze obsługującym abonenta. Usługi dostarczane bezpłatnie (w tym usługi radiowe i telewizyjne) również będą mogły oferować abonentom funkcje "roamingu treści". Dostawcy usług nie będą mogli stosować postanowień umownych, które będą ograniczały prawo do przenoszenia usług.

Jeśli chodzi o licencje w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych to problem został rozwiązany następująco. Poszczególne działania podlegające prawu autorskiemu, które pojawiają się, gdy usługi są świadczone konsumentom na zasadzie możliwości transgranicznego przenoszenia, traktowane będą jako realizowane wyłącznie w państwie członkowskim zamieszkania.

Co dalej?

Uzgodniony tekst musi być jeszcze formalnie potwierdzony przez Radę UE oraz przez Parlament Europejski. Po ostatecznym zatwierdzeniu będzie miał zastosowanie do wszystkich 28 państw UE od początku roku 2018. Dostawcy treści i posiadacze praw autorskich będą mieli 9 miesięcy na przygotowanie się do świadczenia usług według nowych zasad.

Poniżej dla zainteresowanych tekst omawianego rozporządzenia (wersja z grudnia).

