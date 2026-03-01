Zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego znów w modzie - czy liczby kłamią?

Piętnaście banków, jedna obniżka stóp procentowych i nagle wszyscy chcą kredytu ze zmiennym oprocentowaniem. Przynajmniej tak wynika z danych – ale nie tych, o których najgłośniej mówią pośrednicy. W IV kwartale 2025 roku udział kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową wśród nowych umów wzrósł z 24,3% do 35,2% – wynika z raportu AMRON-SARFiN 4/2025 opublikowanego przez Związek Banków Polskich 25 lutego 2026 roku. Zanim podpiszesz umowę, warto sprawdzić, co dokładnie kryje się za tym wzrostem.
4 marca 2026 roku Rada Polityki Pieniężnej NBP obniżyła stopę referencyjną o 0,25 punktu procentowego – do poziomu 3,75%. Była to pierwsza obniżka w 2026 roku, poprzedzona sześcioma cięciami w 2025 roku, które łącznie zmniejszyły stopy o 175 punktów bazowych.
Według danych zebranych przez RynekPierwotny.pl we współpracy z pośrednikiem RM Kredyty Hipoteczne, mediana oprocentowania w lutym 2026 roku wynosiła 5,79% dla kredytów zmiennych i 5,75% dla stałych. Najtańsza oferta zmienna sięgała 5,40%, stała – 5,64%.
Jan Dziekoński, Główny Ekonomista portalu RynekPierwotny.pl, nie kryje, co to oznacza dla kredytobiorców:
Część klientów wybiera zmienne oprocentowanie z myślą o skorzystaniu na dalszych obniżkach stóp. Przy tak małej różnicy między stopą zmienną a stałą logika takiej decyzji jest zrozumiała – mówi Jan Dziekoński, Główny Ekonomista RynekPierwotny.pl.
Logika – owszem. Bezpieczeństwo – to już inna rozmowa.
Jest jeden szczegół, który w branżowych komunikatach pada drobnym drukiem. Wzrost udziału kredytów zmiennych z 24% do 35% dotyczy wyłącznie liczby zawartych umów – nie ich wartości.
W ujęciu kwotowym obraz jest zgoła inny: nadal około 75% wartości nowych kredytów hipotecznych stanowią te ze stałym oprocentowaniem – co potwierdzają analizy serwisu Bankier.pl oparte na tym samym raporcie AMRON-SARFiN 4/2025.
Wniosek: kredyty zmienne zyskują popularność głównie tam, gdzie kwoty są mniejsze. Przy dużych zobowiązaniach Polacy wciąż wolą przewidywalność.
W 2025 roku banki udzieliły rekordowych 103,4 mld zł kredytów mieszkaniowych (232,6 tys. umów, średnia kwota 455 tys. zł, udział kredytów zagrożonych na rekordowo niskim poziomie 1,34%). Przy takich sumach każdy punkt procentowy robi różnicę – i kredytobiorcy to rozumieją.
Jak zmieniała się struktura nowych kredytów hipotecznych w IV kwartale 2025 roku względem poprzedniego okresu – zestawienie poniżej:
|Parametr
|Zmienne oprocentowanie
|Stałe oprocentowanie
|Udział w nowych umowach – III kw. 2025
|24,3%
|75,7%
|Udział w nowych umowach – IV kw. 2025
|35,2%
|64,8%
|Udział w wartości nowych umów – IV kw. 2025
|~25%
|~75%
|Mediana oprocentowania – luty 2026
|5,79%
|5,75%
|Najtańsza oferta – luty 2026
|5,40%
|5,64%
|Bufor zdolności kredytowej KNF
|+5 p.p. (wyższy)
|niższy
O tym, jak WIBOR może być kłopotliwy nie tylko dla portfela, ale też w sądzie, pisaliśmy przy okazji rosnącej fali pozwów przeciwko bankom o klauzule WIBOR – warto przeczytać przed podpisaniem umowy.
Każda informacja prasowa rządzi się swoją logiką. Ta pochodzi od portalu zarabiającego na sprzedaży mieszkań deweloperskich i od pośrednika kredytowego – obu bezpośrednio zainteresowanych ożywieniem rynku. Dane są wiarygodne, ale narracja jest... selektywna. Kilka faktów, które warto znać.
1. Bufor KNF ogranicza zdolność kredytową przy zmiennej stopie
Bank przy ocenie zdolności dolicza bufor bezpieczeństwa w wysokości 5 punktów procentowych (WIBOR + marża + bufor). Przy stałej stopie bufor jest niższy – co paradoksalnie oznacza, że łatwiej dostać kredyt stałoprocentowy niż zmienny. Część osób wybiera zmienne oprocentowanie, choć stałe byłoby dla nich łatwiej dostępne i finansowo spokojniejsze.
2. Ze stałej na zmienną nie zmienisz – KNF na to nie pozwoli
W 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała stanowisko zabraniające bankom refinansowania kredytów ze stałą stopą na zmienną przed zakończeniem okresu stałego (minimum 5 lat zgodnie z Rekomendacją S). Przejście w drugą stronę – ze zmiennej na stałą – jest możliwe aneksem do umowy.
3. WIBOR pod lupą sądów
12 lutego 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-471/24) potwierdził, że sądy krajowe mogą badać klauzule WIBOR-owe pod kątem abuzywności wobec konsumentów.
Sam wskaźnik WIBOR nie jest uznany za nieuczciwy, ale liczba spraw sądowych dotyczących WIBOR-u wzrosła do ponad 5 000 od 2024 roku. To nieduże echo sprawy frankowej – ale kierunek niepokojący.
4. Konflikt w Zatoce Perskiej może zatrzymać dalsze obniżki stóp
28 lutego 2026 roku wybuchł konflikt zbrojny z Iranem, a Cieśnina Ormuz – przez którą przepływa znaczna część globalnej ropy – została skutecznie zablokowana. Ceny ropy mocno wzrosły. Nowe ryzyko inflacyjne może opóźnić lub zatrzymać cykl obniżek NBP, co uderzyłoby bezpośrednio w raty kredytobiorców ze zmienną stopą.
Prognozy zakładają stopę referencyjną na poziomie 3,25–3,5% na koniec 2026 roku – ale geopolityka pisze własne scenariusze.
Jeśli rozważasz zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego, zadaj sobie kilka pytań zanim wyjdziesz z banku:
Decyzje Rady Polityki Pieniężnej w kolejnych miesiącach 2026 roku będzie można śledzić na bieżąco na stronach Narodowego Banku Polskiego. Każde posiedzenie RPP to sygnał dla WIBOR-u – a tym samym dla rat kilkuset tysięcy polskich rodzin.Jak dokładnie stopy procentowe NBP przekładają się na ratę, wyjaśnialiśmy w analizie mechanizmu oprocentowania kredytów hipotecznych.
Kredyt ze zmiennym oprocentowaniem może być korzystny, jeśli RPP kontynuuje obniżki stóp procentowych – w marcu 2026 roku stopa referencyjna NBP wynosi 3,75%, prognozy zakładają dalsze cięcia do ok. 3,25–3,5% do końca roku. Jednak konflikt zbrojny w Zatoce Perskiej i skok cen ropy stanowią nowe ryzyko inflacyjne, które może opóźnić lub zatrzymać ten scenariusz. Decyzja powinna uwzględniać indywidualną odporność na wzrost raty.
W lutym 2026 roku mediana oprocentowania zmiennego wynosi 5,79%, a stałego – 5,75%. Przy zmiennej stopie rata kredytu hipotecznego zmienia się co 3 lub 6 miesięcy wraz ze wskaźnikiem WIBOR; przy stałej pozostaje niezmieniona przez minimum 5 lat. Ważna różnica praktyczna: przy zmiennej stopie bank stosuje wyższy bufor zdolności kredytowej (5 p.p.), co może ograniczyć dostępną kwotę kredytu.
Nie – KNF wydała w 2023 roku stanowisko zabraniające bankom refinansowania kredytów ze stałą stopą na zmienną przed zakończeniem okresu stałego oprocentowania (minimum 5 lat zgodnie z Rekomendacją S). Zmiana w drugą stronę – z oprocentowania zmiennego na stałe – jest możliwa poprzez aneks do umowy z bankiem.
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik oprocentowania, po którym banki pożyczają sobie pieniądze na polskim rynku międzybankowym. Rata kredytu ze zmiennym oprocentowaniem składa się z marży banku oraz WIBOR 3M lub WIBOR 6M. W marcu 2026 roku WIBOR 6M wynosił około 3,77–3,82%, a prognozy Santander Bank wskazują na jego stabilizację na tym poziomie od kwietnia 2026 roku.
W lutym 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-471/24) orzekł, że sądy krajowe mogą badać klauzule WIBOR-owe pod kątem abuzywności wobec konsumentów – choć sam WIBOR nie jest uznany za nieuczciwy. Liczba spraw sądowych dotyczących kredytów zmiennych wzrosła w Polsce do ponad 5 000 od 2024 roku. Kredytobiorcy ze zmienną stopą powinni śledzić orzecznictwo w tej sprawie.
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
IT w Uczelniach 2026 - już w marcu darmowa konferencja co wdrożyć i jak nie wpaść w pułapkę NIS2
|
|
fot. macrovector, freepik
|
fot. gigacon
|
fot. DALL-E
|
|
fot. Freepik
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.