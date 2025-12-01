Złote Spinacze 2025: 97 nagród dla branży PR w Polsce na rekordowej gali

Dzisiaj, 14:39

8 grudnia 2025 roku w Warszawie odbyła się 23. edycja konkursu Złote Spinacze, podczas której wręczono rekordowe 97 nagród dla najlepszych projektów public relations w Polsce. Jury złożone ze 145 ekspertów przyznało 20 Złotych, 42 Srebrne i 35 Brązowych Spinaczy w 35 kategoriach. Gala zgromadziła ponad 450 uczestników w Hotelu Hilton, a prowadzącym był Szymon Majewski.

Najważniejsze wyróżnienia trafiły do Stowarzyszenia Demagog (Gwiazda PR), Provident Polska (Kryształowy Spinacz) oraz agencji K+ Group, która zdobyła Tytanowy Spinacz za najwyższe wyniki w konkursie. Przyznano także nagrodę redakcji rp.pl dla projektu „Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024”.

W sumie nagrodzono projekty w 20 głównych, 12 sektorowych i 3 specjalnych kategoriach, co pokazuje szeroki przekrój działań PR w Polsce i rosnącą konkurencję w branży.

W skrócie:

  • 97 nagród przyznanych w 35 kategoriach
  • 23. edycja konkursu Złote Spinacze
  • 145-osobowe jury decydowało o wynikach
  • Gala zgromadziła ponad 450 osób
  • Najlepsza agencja: K+ Group
  • Specjalne nagrody dla Demagog i Provident Polska

Dlaczego to ważne?

Konkurs Złote Spinacze jest największym wydarzeniem branży public relations w Polsce, a jego wyniki mają wpływ na standardy i kierunki rozwoju komunikacji korporacyjnej, społecznej i marketingowej. W 2025 roku nagrodzono aż 97 projektów, co stanowi rekord w historii konkursu i świadczy o intensywnym rozwoju sektora PR w Polsce. Wyróżnienia przyznane przez 145-osobowe jury podkreślają znaczenie profesjonalizmu i etyki w działaniach komunikacyjnych.

Największą liczbę nagród zdobyły projekty dotyczące kampanii społecznych, komunikacji kryzysowej oraz działań z zakresu ESG i CSR. Zaskakującym elementem tegorocznej edycji była liczba nagród specjalnych, w tym drugi w historii Kryształowy Spinacz dla firmy przeprowadzającej przetarg PR zgodnie z branżowymi standardami. Wysoka liczba uczestników gali – ponad 450 osób – potwierdza rosnące zainteresowanie i prestiż wydarzenia w polskim środowisku PR.

Kto zdobył najważniejsze nagrody w 2025 roku?

Najważniejsze nagrody Złotych Spinaczy 2025 trafiły do agencji K+ Group, Stowarzyszenia Demagog oraz Provident Polska. Tytanowy Spinacz za najwyższą liczbę nagród w konkursie otrzymała agencja K+ Group, wyprzedzając 24/7 Communication i MSL.

Gwiazda PR, przyznawana za szczególne osiągnięcia w branży, trafiła do Stowarzyszenia Demagog, a Kryształowy Spinacz – do Provident Polska za przeprowadzenie przetargu PR według najwyższych standardów.

Redakcja rp.pl wyróżniła projekt „Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024”, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA i Agencję Hand Made. Wśród zwycięzców w głównych kategoriach znalazły się także takie projekty jak „Nie być w zawieszeniu. Pracuj.pl uwalnia 40 mln aplikacji”, „Szybko, wszyscy razem – walczymy z powodzią!” oraz „Dzieciństwo bez przemocy mocą na całe życie”.

„Nagrody specjalne są wyrazem uznania dla tych, którzy nie tylko realizują skuteczne kampanie, ale także wyznaczają nowe standardy etyczne i jakościowe w polskim PR” – podkreśliła Marta Pokutycka-Mądrala, przewodnicząca jury, Nationale-Nederlanden.

Jakie projekty dominowały wśród nagrodzonych w Polsce?

Wśród nagrodzonych projektów w Polsce dominowały kampanie społeczne, działania pro bono, komunikacja kryzysowa oraz inicjatywy z zakresu ESG i CSR. W 20 głównych kategoriach przyznano łącznie 60 nagród, a wśród nich wyróżniono projekty takie jak „Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024”, „Nie być w zawieszeniu. Pracuj.pl uwalnia 40 mln aplikacji” czy „Kampania edukacyjna Wear Your Story”.

W sektorowych kategoriach doceniono m.in. działania w branży technologicznej („Od niszy do mainstreamu – cyberbezpieczeństwo OT”), finansowej („Unikalny program od Nationale-Nederlanden zmienia reguły gry”) oraz spożywczej („Fabryki różnorodności Mondelez – kultura realnej zmiany”). Wśród laureatów znalazły się zarówno duże korporacje, jak i organizacje pozarządowe oraz agencje specjalizujące się w różnych segmentach rynku.

Jak wyglądała organizacja i przebieg gali?

Gala Złotych Spinaczy 2025 odbyła się 8 grudnia w Hotelu Hilton w Warszawie i zgromadziła ponad 450 osób z branży PR, mediów i biznesu. Uroczystość poprowadził Szymon Majewski, znany dziennikarz i prezenter. Jury liczyło 145 osób, podzielonych na osiem grup jurorskich, a przewodniczącą była Marta Pokutycka-Mądrala z Nationale-Nederlanden.

Statuetki wręczono w 35 kategoriach, w tym 20 głównych, 12 sektorowych i 3 specjalnych. Partnerami wydarzenia były m.in. PKP Intercity, Ringier Axel Springer Polska, TVN Warner Bros. Discovery i Orlen. Patronat medialny objęły takie tytuły jak Rzeczpospolita, Onet, Forbes, Puls Biznesu i Wirtualne Media.

Warto zapamiętać:

  • W 2025 roku przyznano rekordowe 97 nagród Złote Spinacze.
  • Najwięcej nagród zdobyła agencja K+ Group.
  • Specjalne wyróżnienia otrzymali Demagog i Provident Polska.
  • Gala zgromadziła ponad 450 uczestników z branży PR.
  • W konkursie oceniano projekty w 35 kategoriach.
  • Jury liczyło aż 145 ekspertów z branży.

Podsumowując, 23. edycja Złotych Spinaczy potwierdziła rosnącą rolę i profesjonalizację branży public relations w Polsce. W konkursie nagrodzono szerokie spektrum projektów – od kampanii społecznych po działania pro bono i komunikację kryzysową. Organizatorem wydarzenia był Związek Firm Public Relations, a o wynikach decydowało 145-osobowe jury.

Źródło: Związek Firm Public Relations


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:

fot. Envato Elements


Ile zarabia technik informatyk? Porównanie wynagrodzeń w 5 polskich miastach

fot. katemangostar


Jawność cen mieszkań - jak przygotować stronę WWW dewelopera do nowych wymogów prawa?



Jak chronić firmę przed atakami? Poznaj strategie ekspertów podczas Kongresu Bezpieczeństwa Sieci 2025



Kolejna globalna awaria Cloudflare sparaliżowała tysiące stron

fot. Freepik


Ulga mieszkaniowa od 2026: co czeka inwestorów?

fot. Unsplash


Polska potrzebuje zintegrowanego systemu dronów wojskowych
« strona główna  -  do góry ^

Stopka:

Kanały dostępu:

Partnerzy:

© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.