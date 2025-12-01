Złote Spinacze 2025: 97 nagród dla branży PR w Polsce na rekordowej gali

Najważniejsze wyróżnienia trafiły do Stowarzyszenia Demagog (Gwiazda PR), Provident Polska (Kryształowy Spinacz) oraz agencji K+ Group, która zdobyła Tytanowy Spinacz za najwyższe wyniki w konkursie. Przyznano także nagrodę redakcji rp.pl dla projektu „Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024”.

W sumie nagrodzono projekty w 20 głównych, 12 sektorowych i 3 specjalnych kategoriach, co pokazuje szeroki przekrój działań PR w Polsce i rosnącą konkurencję w branży.

W skrócie:

97 nagród przyznanych w 35 kategoriach

23. edycja konkursu Złote Spinacze

145-osobowe jury decydowało o wynikach

Gala zgromadziła ponad 450 osób

Najlepsza agencja: K+ Group

Specjalne nagrody dla Demagog i Provident Polska

Dlaczego to ważne?

Konkurs Złote Spinacze jest największym wydarzeniem branży public relations w Polsce, a jego wyniki mają wpływ na standardy i kierunki rozwoju komunikacji korporacyjnej, społecznej i marketingowej. W 2025 roku nagrodzono aż 97 projektów, co stanowi rekord w historii konkursu i świadczy o intensywnym rozwoju sektora PR w Polsce. Wyróżnienia przyznane przez 145-osobowe jury podkreślają znaczenie profesjonalizmu i etyki w działaniach komunikacyjnych.

Największą liczbę nagród zdobyły projekty dotyczące kampanii społecznych, komunikacji kryzysowej oraz działań z zakresu ESG i CSR. Zaskakującym elementem tegorocznej edycji była liczba nagród specjalnych, w tym drugi w historii Kryształowy Spinacz dla firmy przeprowadzającej przetarg PR zgodnie z branżowymi standardami. Wysoka liczba uczestników gali – ponad 450 osób – potwierdza rosnące zainteresowanie i prestiż wydarzenia w polskim środowisku PR.

Kto zdobył najważniejsze nagrody w 2025 roku?

Najważniejsze nagrody Złotych Spinaczy 2025 trafiły do agencji K+ Group, Stowarzyszenia Demagog oraz Provident Polska. Tytanowy Spinacz za najwyższą liczbę nagród w konkursie otrzymała agencja K+ Group, wyprzedzając 24/7 Communication i MSL.

Gwiazda PR, przyznawana za szczególne osiągnięcia w branży, trafiła do Stowarzyszenia Demagog, a Kryształowy Spinacz – do Provident Polska za przeprowadzenie przetargu PR według najwyższych standardów.

Redakcja rp.pl wyróżniła projekt „Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024”, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA i Agencję Hand Made. Wśród zwycięzców w głównych kategoriach znalazły się także takie projekty jak „Nie być w zawieszeniu. Pracuj.pl uwalnia 40 mln aplikacji”, „Szybko, wszyscy razem – walczymy z powodzią!” oraz „Dzieciństwo bez przemocy mocą na całe życie”.

„Nagrody specjalne są wyrazem uznania dla tych, którzy nie tylko realizują skuteczne kampanie, ale także wyznaczają nowe standardy etyczne i jakościowe w polskim PR” – podkreśliła Marta Pokutycka-Mądrala, przewodnicząca jury, Nationale-Nederlanden.

Jakie projekty dominowały wśród nagrodzonych w Polsce?

Wśród nagrodzonych projektów w Polsce dominowały kampanie społeczne, działania pro bono, komunikacja kryzysowa oraz inicjatywy z zakresu ESG i CSR. W 20 głównych kategoriach przyznano łącznie 60 nagród, a wśród nich wyróżniono projekty takie jak „Biedańsk. Raport o biedzie Szlachetnej Paczki 2024”, „Nie być w zawieszeniu. Pracuj.pl uwalnia 40 mln aplikacji” czy „Kampania edukacyjna Wear Your Story”.

W sektorowych kategoriach doceniono m.in. działania w branży technologicznej („Od niszy do mainstreamu – cyberbezpieczeństwo OT”), finansowej („Unikalny program od Nationale-Nederlanden zmienia reguły gry”) oraz spożywczej („Fabryki różnorodności Mondelez – kultura realnej zmiany”). Wśród laureatów znalazły się zarówno duże korporacje, jak i organizacje pozarządowe oraz agencje specjalizujące się w różnych segmentach rynku.

Jak wyglądała organizacja i przebieg gali?

Gala Złotych Spinaczy 2025 odbyła się 8 grudnia w Hotelu Hilton w Warszawie i zgromadziła ponad 450 osób z branży PR, mediów i biznesu. Uroczystość poprowadził Szymon Majewski, znany dziennikarz i prezenter. Jury liczyło 145 osób, podzielonych na osiem grup jurorskich, a przewodniczącą była Marta Pokutycka-Mądrala z Nationale-Nederlanden.

Statuetki wręczono w 35 kategoriach, w tym 20 głównych, 12 sektorowych i 3 specjalnych. Partnerami wydarzenia były m.in. PKP Intercity, Ringier Axel Springer Polska, TVN Warner Bros. Discovery i Orlen. Patronat medialny objęły takie tytuły jak Rzeczpospolita, Onet, Forbes, Puls Biznesu i Wirtualne Media.

Warto zapamiętać:

W 2025 roku przyznano rekordowe 97 nagród Złote Spinacze.

Najwięcej nagród zdobyła agencja K+ Group.

Specjalne wyróżnienia otrzymali Demagog i Provident Polska.

Gala zgromadziła ponad 450 uczestników z branży PR.

W konkursie oceniano projekty w 35 kategoriach.

Jury liczyło aż 145 ekspertów z branży.

Podsumowując, 23. edycja Złotych Spinaczy potwierdziła rosnącą rolę i profesjonalizację branży public relations w Polsce. W konkursie nagrodzono szerokie spektrum projektów – od kampanii społecznych po działania pro bono i komunikację kryzysową. Organizatorem wydarzenia był Związek Firm Public Relations, a o wynikach decydowało 145-osobowe jury.

Źródło: Związek Firm Public Relations