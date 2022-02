Filiżanki do kawy i herbaty

Zestaw kawowy - jak wybrać? Zdecydowanie warto sięgnąć po zestaw, w składzie którego będą filiżanki do kawy, dzbanki, talerzyki do ciasta, mlecznik i cukiernice. Za wyborem serwisu kawowego przemawia jego estetyczne wykonanie, elegancki wygląd oraz uniwersalność. Z filiżanki można napić się kawy, herbaty oraz innych napojów. Ciekawy porcelanowy serwis można znaleźć w polskiej manufakturze, która oferuje ceramik bolesławiecką. Uwagę zwraca tradycyjne zdobnictwo, przepiękne i kolorowe wzory. To produkt dopracowany w każdym calu, dzięki czemu sięgając po ich filiżankę można poczuć się wyjątkowo.

Filiżanki ceramiczne z manufaktury bolesławieckiej to wysokiej jakości produkt, który można myć w zmywarce i podgrzewać w mikrofalówce. Produkty powstają z kamionki, która jest wyjątkowo odporna na pęknięcia oraz uszkodzenia. Jednocześnie wykazują one satysfakcjonującą odporność na działanie wysokiej temperatury. Cechy te sprawiają, że komplet naczyń doskonale sprawdzi się w każdej, nowoczesnej kuchni. Sięgnij po solidny produkt w tradycyjnym, rzemieślniczym wydaniu.

Serwis kawowy, który urzeka stylem i zdobieniami

Manufaktura w Bolesławcu to bogaty wybór produktów, wśród których dostępne są różne filiżanki. Należy wymienić między innymi: duże filiżanki, filiżanki 200 ml, filiżanki 300 ml lub filiżanki do espresso. Warto również zwrócić uwagę na piękną kolorystykę i subtelne zdobienia oferowanych modeli. Dostępne są filiżanki czerwone, niebieskie, zielone, w kwiaty i róże. To tylko część propozycji, jakie można znaleźć w manufakturze bolesławieckiej.

Do filiżanki ze spodkami można dopasować pozostałe elementy, jakie mogą wchodzić w skład serwisu kawowego lub obiadowego. To miedzy innymi przepiękne i bardzo stylowe cukiernice, mleczniki, talerzyki do ciasta, patery i znacznie więcej. Uzupełnij swoją zastawę o dobrej jakości produkty, które posiadają duszę i są wykonane z pełnym zaangażowaniem! Wybierz polską, tradycyjną porcelaną w nowoczesnym wydaniu, która zwraca uwagę stylem i ponadczasową kolorystyką.