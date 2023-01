Zarządzanie - jak wyglądają studia i czy warto wybrać ten kierunek?

Fot. materiał partnera

Studia na kierunku Zarządzanie - dla kogo są przeznaczone?

Wybór kierunku studiów powinien iść w parze z posiadanymi przez kandydata predyspozycjami. Podobnie wygląda to w przypadku Zarządzania. Kandydaci na studia na kierunku Zarządzanie muszą wykazać się kreatywnością, otwartością umysłu, umiejętnością pracy zespołowej i komunikatywnością. Kształcenie na tym kierunku opiera się na zdobywaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania projektami oraz rozwoju kompetencji interpersonalnych. Co więcej, edukacja obejmuje również uzyskanie wiedzy o charakterze analitycznym, która jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Jak wygląda program nauczania na studiach na kierunku Zarządzanie?

Program kształcenia na tym kierunku jest oczywiście uzależniony od oferty konkretnej uczelni. Studiowanie Zarządzania ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ łączy w sobie takie dziedziny, jak:

socjologia,

psychologia,

ekonomia,

finanse,

marketing.

Program nauczania jest dosyć obszerny. Przyszli menedżerowie muszą opanować wiedzę z wielu dziedzin, a dodatkowo sprawnie posługiwać się oprogramowaniem komputerowym. Warto pamiętać o tym, że samo ukończenie studiów w tym zawodzie nie jest wystarczające. Na wielu uczelniach wymagane jest odbycie praktyk zawodowych o określonym wymiarze godzinowym. Wybór odpowiedniej firmy w celu odbycia praktyk umożliwia zdobycie doświadczenia, a to przełoży się w przyszłości na lepszą perspektywę zatrudnienia.

Czy warto studiować Zarządzanie?

Decyzja o wyborze drogi kształcenia jest niezwykle istotną kwestią, ponieważ może zaważyć na przyszłości młodego człowieka. Wybierając studia na kierunku Zarządzanie, maturzyści biorą pod uwagę różne aspekty. Niektórzy z nich studiują Zarządzanie, bo jest modne, ale większość kandydatów wybiera ten kierunek ze względu na gwarancję znalezienia dobrej pracy. Zarządzanie to kierunek, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem i coraz więcej maturzystów decyduje się właśnie na takie kształcenie.

Czy rynek pracy stoi otworem przed absolwentami Zarządzania?

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku Zarządzanie są naprawdę szerokie. Rodzaj zatrudnienia determinuje przede wszystkim wybrana w toku studiów specjalizacja. Absolwenci Zarządzania mogą znaleźć zatrudnienie w korporacjach, przedsiębiorstwach, agencjach marketingowych, działach HR firm, a nawet w branży związanej z nieruchomościami. Najczęściej pracują jako kadra zarządzająca, menedżerowie czy doradcy biznesowi. Kluczową kwestią jest zdobycie już podczas studiów niezbędnego w tym zawodzie doświadczenia. Wówczas szansa na znalezienie dobrze płatnej posady wzrasta.

Studiowanie Zarządzania w Warszawie

Poszukując najlepszej uczelni z kierunkiem Zarządzanie w Warszawie, warto wybrać Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania. Ta niepubliczna szkoła wyższa proponuje przyszłym studentom studia licencjackie na kierunku Zarządzanie o praktycznym profilu kształcenia. Ukończenie Zarządzania na tej uczelni gwarantuje absolwentowi zdobycie kompetencji niezbędnych do wdrażania strategii marketingowych, diagnozowania i rozwiązywania pojawiających się w firmach problemów oraz przewidywania potrzeb konsumentów. Oprócz tytułu licencjata absolwenci mogą dodatkowo uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University. Możliwa jest również kontynuacja nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.